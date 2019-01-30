Сегодня 30 января 2019 года, 19:23

Определен орган, ответственный за подготовку плана действий в сфере бизнеса и прав человека

Офис омбудсмена станет основной платформой для коммуникации по вопросам разработки Национального плана действий в сфере бизнеса и прав человека. Об этом информирует сайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам прав человека.

Представитель Уполномоченного по соблюдению социальных и экономических прав Елена Степаненко провела рабочую встречу с представителями Датского института прав человека Дирком Хоффманном и Даниэлем Моррисом с участием ведущего специалиста Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Елены Уваровой и должностных лиц Секретариата.

Встреча была посвящена обсуждению роли института Уполномоченного в процессе имплементации Руководящих принципов ООН по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и разработке Национального плана действий в сфере бизнеса и прав человека.

Результатом встречи стало согласование позиции, что именно Секретариат Уполномоченного при содействии Датского института прав человека должен стать основной платформой в Украине для коммуникации и повышения осведомленности органов государственной власти, представителей бизнеса и общественности по вопросам разработки Национального плана действий в сфере бизнеса и прав человека. Такая просветительская деятельность является одним из первых этапов на пути к имплементации Украиной Руководящих принципов по вопросам бизнеса и прав человека ООН.