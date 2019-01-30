Положение о Президиуме Киевсовета намерены изменить

Разработан проект решения «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 №580/580 «Об утверждении Положения о Президиуме Киевского городского совета».
Ознакомиться с ним можно на сайте Киевсовета по ссылке.
Нынешнее Положение не предусматривает участия в составе Президиума представителей депутатских групп. «Существует потребность в приведении Положения о Президиуме Киевсовета в соответствие с нормами Закона Украины «О столице Украины — городе-герое Киеве». Для предотвращения злоупотреблений и искусственного увеличения голосов в Президиуме путем создания депутатских групп фракционными депутатами, предлагается включить в состав Президиума только руководителей (уполномоченных представителей) депутатских групп, сформированных из числа внефракционных депутатов», — говорится в пояснительной записке.
Субъектами представления проекта решения выступают заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, а также депутат Киевсовета и председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики Олег Макаров.
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