Сегодня 30 января 2019 года, 17:49

Доступен текст приговора Виктору Януковичу

В Едином реестре судебных решений опубликован полный текст приговора бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на данные на сайте реестра.

Как отмечает «РБК-Украина», полный текст приговора был направлен судом 24 января, а обнародован 29 января с.г.

«Лицо_12 (Виктора Януковича — ред.) признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 111 УК Украины в виде 13 лет лишения свободы, по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины в виде 12 лет лишения свободы. На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем частичного поглощения строгого наказания более строгим, определить лицу_12 окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в тексте приговора.

Отметим, что приговором предусматривается взыскать с президента-беглеца в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561 гривен 20 копеек.

Добавим также, что приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Напомним: Оболонский районный суд Киева 24 января признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Срок исчисляется с момента задержания.