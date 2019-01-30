Сегодня 30 января 2019 года, 17:49

Американский суд принял решение по делу о компенсации жертвам взлома Yahoo

Суд в США не поддержал план компенсации жертвам взлома Yahoo, пишет Pravo.ru.

Суд не утвердил план мирового соглашения, согласно которому компания Yahoo должна была выплатить 50 млн долларов США пострадавшим от хакерских атак в 2013—2016 годах.

Reuters пишет, что окружной судья в Сан-Хосе (штат Калифорния) Люси Кох объяснила свое решение тем, что не считает план урегулирования претензий к Yahoo «фундаментально справедливым, адекватным и рациональным», так как в нем даже нет приблизительного числа потерпевших. По словам судьи, в документе также не были указаны общая сумма компенсационного фонда и реальное число активных пользователей оператора сервиса электронной почты Yahoo, что является важными факторами. Как отметила Люси Кох, ей раскрыли число таких пользователей, но оно значительно меньше цифры, фигурирующей в плане.

Издание также пишет, что судья назвала завышенным вознаграждение адвокатам в размере $35 млн. С точки зрения г-жи Кох, аргументация стороны обвинения во время разбирательства «не отличалась особой новизной» и вряд ли заслуживает столь щедрой награды. Корпорация Verizon, в состав которой входит Yahoo, заявила о решимости «проложить путь вперед несмотря на то, что план урегулирования спора не был утвержден в предварительном порядке».

Кроме выплаты компенсации Yahoo согласилась в течение двух лет бесплатно предоставлять услуги мониторинга 200 млн человек, чьи личные данные были похищены в результате крупнейшего взлома в 2013 году. Компания все же признала, что в результате этой атаки были затронуты все аккаунты, существовавшие на тот момент (около 3 млрд долларов США). Хакеры тогда смогли похитить имена пользователей, адреса их электронной почты, телефонные номера и зашифрованные пароли.

Осенью 2016 года компания Yahoo сообщила, что ей стало известно о взломе более чем 500 млн ее аккаунтов в 2014 году: тогда украденные данные также включали в себя имена пользователей и их адреса электронной почты, но при этом хакерам, судя по всему, не удалось похитить сведения о платежных картах или другие банковские данные. Еще позднее, после проведения анализа, Yahoo выяснила, что в августе 2013 года компания подверглась взлому, который привел к краже данных, хранившихся более чем в 1 млрд учетных записей.