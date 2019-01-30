Сегодня 30 января 2019 года, 16:18

Отменено решение суда относительно условно-досрочного освобождения судьи Игоря Зварыча

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда отменила решение Галицкого районного суда Львова об условно-досрочном освобождении судьи Игоря Зварыча.

Апелляционную жалобу прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры №1 удовлетворили, сообщает пресс-служба Тернопольского апелляционного суда.

Игоря Зварыча прозвали судьей-«колядником»: в 2007—2008 годах на должности судьи и председателя Львовского апелляционного административного суда он получил 963 тысячи гривен взяток. 19 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева приговорил г-на Зварыча за взяточничество и ложное сообщение о преступлении к 10 годам лишения свободы с лишением права на 3 года занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях, и с конфискацией имущества.

30 декабря 2015 года тот же суд засчитал Игорю Зварычу в срок отбывания наказания пребывание в учреждениях предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы и освободил его от отбывания наказания как полностью отбывшего наказание.

Игорь Зварыч вышел на свободу из Менской колонии в Черниговской области и вернулся во Львов.

С 22 января 2016 года осужденный состоял на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации филиала государственного учреждения «Центр пробации» во Львовской области. Срок отбывания наказания завершался 10 января 2019 года.

11 июля 2018 года Галицкий райсуд Львова принял решение об условно-досрочном освобождении Игоря Зварыча от дальнейшего отбывания наказания по представлению начальника Галицкого районного сектора по вопросам пробации филиала «Центра пробации» во Львовской области.

Суд исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, а добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление.

Суд первой инстанции учел, что Игорь Зварыч оказывал бесплатную правовую помощь гражданам, а также обжаловал постановление о его увольнении с должности судьи Львовского апелляционного админсуда, то есть пытается восстановиться на работе.

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда с таким выводом не согласилась: обжалование Игорем Зварычем постановления Верховной Рады от 18 декабря 2008 года (№698-VI) о его увольнения с должности судьи Львовского апелляционного админсуда хоть и является действиями, направленными на восстановление на работе, но не подтверждает его добросовестного отношения к труду.

Также апелляционная инстанция считает, что «добросовестное отношение к труду» не подтверждает характеристика исполнительного директора АО «Павленко и Партнеры» о том, что Игорь Зварыч во время пребывания в Менской колонии №91 оказывал бесплатную правовую помощь местным жителям, поскольку он не был официально трудоустроен в этой организации.

«Другие данные о трудоустройстве и добросовестном отношении к труду Зварыча И.С. не установлены», — отмечает апелляционный суд.