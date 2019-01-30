Евросуд формирует списки адвокатов, способных оказать правовую помощь заявителям

Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека получено письмо Европейского суда с просьбой предоставить информацию о перечне адвокатских объединений, бюро и адвокатов, которые занимаются индивидуальной адвокатской деятельностью в Украине, в том числе филиалов в областях, к которым заявители могут обращаться за правовой помощью для представительства их интересов в Европейском суде.
Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Информацию о адвокатских объединениях и их филиалах в областях, которые могут оказать квалифицированную правовую помощь заявителям в производствах в Европейском суде, можно прислать на электронную почту info@unba.org.ua.
Срок подачи информации: до 4 февраля 2019 года.
Список адвокатских объединений и их филиалов в областях будет передан Уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека.
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