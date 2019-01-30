Свыше 1000 немецких компаний ушли из России из-за санкций

Более тысячи немецких компаний ушли из России из-за санкций, сообщает Pravo.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».
Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфган Бюхеле сказал, что с 2014 года, когда в отношении России были введены санкции, из страны ушло около 1300 немецких компаний.
«Пять лет назад порядка 6000 компаний с немецким капиталом вели деятельность на российском рынке. К 2018 году их число уменьшилось до 4700 компаний, при этом главные, решающие игроки остались. С этой точки зрения могут быть и другие случаи ухода, но лично я не ожидаю, что значительное число компаний покинет страну», — сказал г-н Бюхеле (цитата по «Коммерсанту»).
Несмотря на санкции ЕС, немецкий бизнес заинтересован в своем присутствии в России. «Но кризис на Украине, к сожалению, до сих пор не решен, а отношения между Россией и Евросоюзом ухудшаются по целому ряду причин», — сказал Вольфган Бюхеле.
«Коммерсантъ» пишет, что Германия старается снизить рост напряженности в отношениях между Россией и США: весной в Берлине состоится международная конференция по контролю над вооружением. Эта тема стала ключевой на переговорах между главами МИД ФРГ и МИД РФ Хайко Маасом и Сергеем Лавровым, которые прошли 18 января. Также Германия претендует на роль миротворца в украинском кризисе.
Сохранить:
Контакты:
В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ представила программу ІІ Судебного форума!
31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»
Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: