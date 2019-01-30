Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 30 января 2019 года, 16:18

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Свыше 1000 немецких компаний ушли из России из-за санкций

30 января 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Более тысячи немецких компаний ушли из России из-за санкций, сообщает Pravo.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфган Бюхеле сказал, что с 2014 года, когда в отношении России были введены санкции, из страны ушло около 1300 немецких компаний.

«Пять лет назад порядка 6000 компаний с немецким капиталом вели деятельность на российском рынке. К 2018 году их число уменьшилось до 4700 компаний, при этом главные, решающие игроки остались. С этой точки зрения могут быть и другие случаи ухода, но лично я не ожидаю, что значительное число компаний покинет страну», — сказал г-н Бюхеле (цитата по «Коммерсанту»).

Несмотря на санкции ЕС, немецкий бизнес заинтересован в своем присутствии в России. «Но кризис на Украине, к сожалению, до сих пор не решен, а отношения между Россией и Евросоюзом ухудшаются по целому ряду причин», — сказал Вольфган Бюхеле.

«Коммерсантъ» пишет, что Германия старается снизить рост напряженности в отношениях между Россией и США: весной в Берлине состоится международная конференция по контролю над вооружением. Эта тема стала ключевой на переговорах между главами МИД ФРГ и МИД РФ Хайко Маасом и Сергеем Лавровым, которые прошли 18 января. Также Германия претендует на роль миротворца в украинском кризисе.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1101) от 29/01/19 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1101)
Государство и юристы

RE: организация

Конспект

Гражданская волна

Отрасли практики

Да будет ток

Самое важное

Выгодный антракт

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»

Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом