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НПУ разъясняет нюансы проверки налогового залога при удостоверении сделок по отчуждению недвижимости

30 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Комиссия Нотариальной палаты Украины по аналитико-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовила информационное письмо «Некоторые вопросы проверки налогового залога при нотариальном удостоверении сделок по отчуждению и залогу (ипотеке) недвижимого и движимого имущества».

С информписьмом можно ознакомиться на «Нотариальной платформе» в разделе «Единая нотариальная практика» («Информационные письма НПУ») по ссылке.

В информационном письме разъясняются основания возникновения права налогового залога, порядок его регистрации, особенности проверки нотариусом отсутствия налогового залога при удостоверении сделок относительно отчуждения или залога недвижимого имущества, отмечается на сайте НПУ.

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