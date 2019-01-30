НПУ разъясняет нюансы проверки налогового залога при удостоверении сделок по отчуждению недвижимости

Комиссия Нотариальной палаты Украины по аналитико-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовила информационное письмо «Некоторые вопросы проверки налогового залога при нотариальном удостоверении сделок по отчуждению и залогу (ипотеке) недвижимого и движимого имущества».
С информписьмом можно ознакомиться на «Нотариальной платформе» в разделе «Единая нотариальная практика» («Информационные письма НПУ») по ссылке.
В информационном письме разъясняются основания возникновения права налогового залога, порядок его регистрации, особенности проверки нотариусом отсутствия налогового залога при удостоверении сделок относительно отчуждения или залога недвижимого имущества, отмечается на сайте НПУ.
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