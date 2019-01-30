Сегодня 30 января 2019 года, 14:47

В декларациях посла Украины и депутата выявлены признаки уголовного преступления

Национальное агентство по предотвращению коррупции при проверке деклараций чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иране и депутата Черновицкого городского совета выявило признаки уголовных преступлений. Чиновники подали недостоверные сведения относительно суммы, превышающей 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Об этом сказано на сайте НАПК.

Так, дипломат Сергей Бурдиляк в декларациях 2015 и 2016 годы недостоверно указал стоимость квартиры в г.Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно указал информацию о доходах членов семьи. Кроме того, в декларации за 2016 год чиновник не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы. Недостоверные сведения в каждой декларации дипломата касались суммы свыше 1,2 млн грн, о чем уведомлено Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В декларации депутата Ромео Скрипы за 2016 год отсутствует информация о его корпоративных правах, доходах от продажи недвижимого имущества, а также информация об осуществлении расходов на приобретение квартиры. Уполномоченные лица Национального агентства установили декларирование депутатом недостоверных сведений, касающихся суммы, превышающей 670 тыс. грн. Обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления направлен в Национальную полицию.