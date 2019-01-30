Сегодня 30 января 2019 года, 14:47

ВС разрешил зарегистрировать знак НААУ вопреки возражениям «Укрпатента»

Представители «Укрпатента» увидели в знаке НААУ госсимволы

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу ГП «Украинский институт государственной собственности» («Укрпатент») на постановление Окружного административного суда г.Киева и постановление Киевского апелляционного административного суда, которыми был признан противоправным отказ в регистрации знака НААУ Институтом интеллектуальной собственности и Государственной службой интеллектуальной собственности. Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Таким образом, институт должен зарегистрировать знак НААУ в поданном ею дизайне.

Верховным Судом установлено, что объектом знака может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений. Вместе с тем, в соответствии с частью первой статьи 6 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», не могут получить правовую охрану обозначения, которые изображают или имитируют в том числе государственные гербы, флаги и другие государственные символы (эмблемы). Такие обозначения могут быть включены в знак как элементы, которые не охраняются, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельцев.

По мнению коллегии судей, отсутствие установленного порядка использования государственного герба Украины, как это предусмотрено статьей 20 Конституции Украины, непринятие Кабинетом Министров Украины временного порядка его использования, несоздание соответствующего компетентного органа с возложением на него соответствующих функций делает невозможным возникновение у заявителя обязанности соблюдения правовых положений о получении согласия у такого компетентного органа на использование обозначений, которые изображают или имитируют государственный герб и в силу требований Основного Закона не могут считаться элементами порядка использования государственного герба Украины в знаках для товаров и услуг на момент возникновения спорных отношений.

Таким образом, спор, который является предметом рассмотрения, возник из-за отсутствия согласия компетентного органа на включение элементов государственного герба в знаки для товаров и услуг, поданные истцом на регистрацию.

Поскольку суды установили, что в Украине на момент принятия ответчиком оспариваемых решений отсутствовал орган, который должен предоставлять согласие на включение в знак для товаров и услуг обозначений, которые изображают или имитируют государственный герб, коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций об удовлетворении исковых требований в связи с тем, что несоздание на государственном уровне органа, предусмотренного законодательством, не может служить основанием для нарушения права интеллектуальной собственности истца.

Полный текст решения Верховного Суда доступен по ссылке.