Украина оказалась в числе членов ВТО, заявивших о приоритете развития e-commerce

25 января 2019 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцарская Конфедерация) 76 членов ВТО (в том числе и Украина), на которых приходится 90% мировой торговли, распространили совместное заявление по электронной коммерции, в котором отметили свое намерение:
- начать переговоры о торговых аспектах электронной коммерции;
- стремиться к достижению высоких результатов на основе существующих соглашений и правил ВТО с участием как можно большего количества членов ВТО;
- учитывать уникальные возможности и вызовы, с которыми сталкиваются члены ВТО, включая развивающиеся и наименее развитые страны, а также микро-, малые и средние предприятия в сфере электронной коммерции;
- поощрять всех членов ВТО участвовать с целью большего усиления преимуществ электронной коммерции для бизнеса, потребителей и мировой экономики.
Об этом информирует сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.
- Подводя итоги программы в Давосе, генеральный директор ВТО Роберто Азеведо подчеркнул, что торговля была в центре повестки дня.
«Мы провели ряд плодотворных обсуждений в рамках встреч на этой неделе и, в частности, увидели реальный прогресс в переговорах в сфере электронной коммерции. Это является признаком сильной и очень широкой общей приверженности глобальной торговой системы. Это особенно важно сейчас, когда мы сталкиваемся со значительными вызовами», — отметил г-н Азеведо.
Более подробная информация об электронной коммерции размещена по ссылкам на официальных сайтах ВТО и Минэкономразвития.
Сохранить:
Контакты:
В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ представила программу ІІ Судебного форума!
31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»
Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: