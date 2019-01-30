Сегодня 30 января 2019 года, 13:17

Украина оказалась в числе членов ВТО, заявивших о приоритете развития e-commerce

25 января 2019 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцарская Конфедерация) 76 членов ВТО (в том числе и Украина), на которых приходится 90% мировой торговли, распространили совместное заявление по электронной коммерции, в котором отметили свое намерение:

- начать переговоры о торговых аспектах электронной коммерции;

- стремиться к достижению высоких результатов на основе существующих соглашений и правил ВТО с участием как можно большего количества членов ВТО;

- учитывать уникальные возможности и вызовы, с которыми сталкиваются члены ВТО, включая развивающиеся и наименее развитые страны, а также микро-, малые и средние предприятия в сфере электронной коммерции;

- поощрять всех членов ВТО участвовать с целью большего усиления преимуществ электронной коммерции для бизнеса, потребителей и мировой экономики.

Об этом информирует сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

- Подводя итоги программы в Давосе, генеральный директор ВТО Роберто Азеведо подчеркнул, что торговля была в центре повестки дня.

«Мы провели ряд плодотворных обсуждений в рамках встреч на этой неделе и, в частности, увидели реальный прогресс в переговорах в сфере электронной коммерции. Это является признаком сильной и очень широкой общей приверженности глобальной торговой системы. Это особенно важно сейчас, когда мы сталкиваемся со значительными вызовами», — отметил г-н Азеведо.

Более подробная информация об электронной коммерции размещена по ссылкам на официальных сайтах ВТО и Минэкономразвития.