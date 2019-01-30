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СМИ: Нацбанк пожаловался в СБУ на операции половины банков

30 января 2019 года Источник:Finclub

В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и восьми небанковских финансовых учреждений.

По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 68,1 млн долларов США и 11,8 млн евро.

При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, 738,4 млн долларов США, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.

Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

Также в 2018 году НБУ направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины семь сообщений о подозрительных операциях банковских клиентов.

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.

Аналогичная информация направлялась Нацбанком в специальный уполномоченный орган — Государственную службу финансового мониторинга.

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