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Петр Порошенко идет на выборы, а ЦИК зарегистрировала 23 его конкурента

30 января 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в Президенты Сергея Таруту от политической партии «Основа».

Такое решение было принято на заседании ЦИК 29 января 2019 года.

Таким образом, кандидатами в Президенты Украины уже зарегистрировали 23 человек.

По словам представителя ЦИК Константина Хивренко, 29 января с.г. в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом подали документы пять претендентов, в том числе лидер Коммунистической партии Петр Симоненко.

Сергей Тарута является фигурантом антикоррупционных расследований: СМИ утверждают, что он задекларировал Lexus GX470, купленный в четыре раза дешевле рыночной стоимости, и захватил 18 га земли в госсанатории «Пуща-Озерная» под Киевом.

Сергей Тарута в своих интервью неоднократно отмечал, что «Основа» объединяет людей с «безупречной репутацией». При этом депутат отрицает наличие в партии экс-регионалов.

Также во вторник о намерении баллотироваться еще на один президентский срок заявил действующий Президент Петр Порошенко.

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