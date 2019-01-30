Петр Порошенко идет на выборы, а ЦИК зарегистрировала 23 его конкурента

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в Президенты Сергея Таруту от политической партии «Основа».
Такое решение было принято на заседании ЦИК 29 января 2019 года.
Таким образом, кандидатами в Президенты Украины уже зарегистрировали 23 человек.
По словам представителя ЦИК Константина Хивренко, 29 января с.г. в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом подали документы пять претендентов, в том числе лидер Коммунистической партии Петр Симоненко.
Сергей Тарута является фигурантом антикоррупционных расследований: СМИ утверждают, что он задекларировал Lexus GX470, купленный в четыре раза дешевле рыночной стоимости, и захватил 18 га земли в госсанатории «Пуща-Озерная» под Киевом.
Сергей Тарута в своих интервью неоднократно отмечал, что «Основа» объединяет людей с «безупречной репутацией». При этом депутат отрицает наличие в партии экс-регионалов.
Также во вторник о намерении баллотироваться еще на один президентский срок заявил действующий Президент Петр Порошенко.
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