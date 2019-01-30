Сегодня 30 января 2019 года, 11:43

Во Франции могут ввести новый вид санкций для митингующих

Согласно предлагаемым поправкам, региональные власти наделяются полномочиями запрещать отдельным людям участвовать в демонстрациях, если они представляют угрозу для общественного порядка. Нарушителям грозит тюремный срок и штраф в размере 7500 евро.

Во вторник в Национальном собрании Франции начались обсуждения законопроекта, предполагающего ограничение права на свободу собраний. Документ, вокруг которого во французском обществе сейчас ведутся оживленные споры, является следствием недавних массовых беспорядков «желтых жилетов». Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно законопроекту, региональные власти получат полномочия запрещать людям принимать участие в акциях протеста, если они, по мнению таких органов, представляют серьезную угрозу для общественного порядка. В случае нарушения предписания местных властей демонстранту грозит тюремное заключение сроком на шесть месяцев, а также штраф в размере 7500 евро.

В результате массовых беспорядков «желтых жилетов», которые начались 17 ноября 2018 года, 2000 человек получили ранения. Демонстрации, поводом для которых стали экономические проблемы, часто сопровождались насилием.