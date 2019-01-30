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Сегодня 30 января 2019 года, 11:43

Евросуд вернул приоритетность делу Олега Сенцова и Александра Кольченко

Европейский суд по правам человека вернул приоритетный порядок рассмотрения дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram.

«Ранее принятое решение об отложении дела Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения, Суд уведомит о дальнейшем его движении», — написал г-н Чиков.

По его словам, отложение рассмотрения касается только жалоб из восточной Украины, и оно не касается всех крымских дел.