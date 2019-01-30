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Суд США отказался закрывать российский пиратский ресурс по иску Universal, Warner и Sony

30 января 2019 года Источник:Pravo.ru

Суд США отказался закрывать российский сервис по иску Universal, Warner и Sony, пишет Pravo.ru.

Крупнейшие правообладатели контента обратились в суд, чтобы остановить деятельность двух сайтов с российским происхождением: сервисы позволяют скачивать звуковые дорожки из видео на YouTube и прочих ресурсах.

Окружной суд США по восточному округу Вирджинии не удовлетворил требования группы правообладателей музыкального контента, в числе которых оказались Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, сообщает Digital Music News. Компании добивались закрытия ресурсов. «Курбанов, управляющий FLVTO.biz и 2conv.com из Ростова-на-Дону, Россия, нанял серьезную команду американских адвокатов для защиты», — сообщает сайт.

Разбирательство шло несколько месяцев, основным вопросом была юрисдикция, но в итоге суд отказался удовлетворять требования, сославшись на то, что компании зарегистрированы в России. «Владелец FLVTO.biz Тофик Курбанов агрессивно сопротивлялся, потенциально открывая серьезную лазейку для иностранных сервисов, которые занимаются таким скачиванием», — резюмирует медиа и подчеркивает, что ресурсы продолжают функционировать в доменной зоне Соединенных Штатов.

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