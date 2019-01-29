Сегодня 29 января 2019 года, 17:19

В ВСП по квоте ученых-юристов претендуют 11 кандидатов, в том числе два нынешних члена ВККС

Вчера секретариат Высшего совета правосудия (ВСП) завершил прием документов от кандидатов для избрания членами ВСП съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, который состоится в последний день зимы — 28 февраля с.г. — в здании Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (адрес: г.Киев, ул.Владимирская, 60).

На две кадровые позиции в составе ВСП — вакансии, которые должны образоваться в этом конституционном органе в конце апреля 2019 года после завершения каденции Анатолия Мирошниченко и Андрея Бойко (28 апреля 2015 года они были делегированы учеными-юристами на тот момент в состав Высшего совета юстиции (ВСЮ), претендуют 11 кандидатов, в том числе два нынешних члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) — Андрей Василенко и Сергей Прилипко. Примечательно, что, согласно пункту 4 части 10 статьи 6 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», не могут быть членами ВСП лица, которые были членами ВККС или ВСЮ до вступления в силу Закона Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине». Такие ограничения на указанных двух кандидатов не распространяются, поскольку Закон Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине» вступил в силу 11 апреля 2014 года, то есть задолго до момента назначения Андрея Василенко и Сергея Прилипко членами ВККС: они были делегированы в состав ВККС съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений 30 июня 2015 года.

Также на места в составе ключевого органа судейского управления претендуют: Олег Омельчук, ректор Хмельницкого университета управления и права, Дмитрий Журавлев, первый заместитель директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины, Виктор Грищук, главный научный сотрудник Львовского государственного университета внутренних дел, Ольга Шило, заведующая кафедрой уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Виталий Косович, заведующий кафедрой теории и философии права Львовского национального университета имени Ивана Франко, Владимир Гринюк, доцент кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по совместительству генеральный директор ЧАО «Украгрохимхолдинг», Оксана Блаживская, судья Хозяйственного суда г.Киева, профессор кафедры интеллектуальной собственности юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Александр Ковальчук, доцент кафедры теории права и государства юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, и Андрей Ковальчук, профессор кафедры правосудия юридического факультета Государственного университета инфраструктуры и технологий. Родственники или однофамильцы два последних претендента, из их материалов, опубликованных на официальном сайте ВСП, не ясно.