Сегодня 29 января 2019 года, 17:19

Верховный Суд разрешил экс-владельцам «ПриватБанка» взыскать компенсацию с РФ

Экс-владельцы «ПриватБанка» имеют право взыскать на территории Украины почти 160 млн долларов США с России для исполнения решения международного суда по делу о потерянных активах в Крыму.

Верховный Суд 25 января вынес постановление, которым провозгласил вступительную и резолютивную части своего решения по делу №796/165/18, известному как дело «Коломойский против России». Текст этого решения ВС опубликует 1 февраля 2019 года, передает FinClub.

«Фактически Верховный Суд подтвердил законность попытки экс-владельцев «ПриватБанка» исполнения решения международного суда на территории Украины, но вот заявление об аресте акций украинских «дочек» российских банков он удовлетворил частично, впрочем, не уточнив, в какой форме сохраняется арест», — пишет издание.

Речь идет о том, что Арбитражный суд в городе Гааге (Королевство Нидерландов) 2 мая 2018 года признал, что ответчик — Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ — незаконно экспроприировал имущество истцов в Автономной Республике Крым.

Истцам присуждена компенсация на сумму 159 млн долларов США (из них 130,486 млн компенсации и проценты на эту сумму за четыре года) за утраченные объекты недвижимости в Крыму.

В июле 2018 года истцы обратились в Апелляционный суд Киева с заявлением о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда города Гааги от 2 мая 2018 года по делу ПТС №2015-36 о взыскании с Российской Федерации компенсации за недвижимое имущество. «Заявитель утверждал, что на территории Украины есть имущество должника (часть 2 статьи 475 ГПК Украины)», — говорится в сообщении Верховного Суда.

«В этом деле применена новелла ГПК Украины для подтверждения его проарбитражности, и во исполнение части 3 статьи 152 ГПК Украины в августе 2018 года заявители подали в Апелляционный суд Киева заявление об обеспечении иска, в котором, в частности, просили наложить арест на простые именные акции ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», АО «Сбербанк» и АО «ВТБ Банк», конечным бенефициаром которых является должник — РФ», — сообщили в Верховном Суде.

Сначала Апелляционный суд Киева постановлением от 5 сентября 2018 года, действуя в качестве суда первой инстанции, удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября 2018 года — удовлетворил заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда города Гааги (Королевство Нидерландов) в Украине.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, действуя как суд апелляционной инстанции, рассмотрел апелляционные жалобы на упомянутые решения в открытом судебном заседании и 25 января принял два решения.

Во-первых, апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года (о начале процесса взыскания активов — ред.) оставлены без удовлетворения, а само постановление — без изменений.

Во-вторых, апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года (об обеспечении иска) удовлетворены частично, а постановление изменено.

«Заявление об обеспечении иска удовлетворить частично», — говорится в сообщении Верховного Суда. Только в чем суть «частичности», ВС сообщит лишь 1 февраля с.г.

Игорь Коломойский в сентябре добился ареста активов трех российских госбанков в Украине, чтобы вынудить Россию заплатить за экспроприированные в Крыму активы 160 млн долларов США.

Банки с российским государственным капиталом подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

Что касается определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября, то Верховный Суд открыл производства по жалобам «Сбербанка», «ВТБ Банка» и «Проминвестбанка» еще 18 сентября.

А 1 октября Верховный Суд открыл апелляционные производства по делу №796/165/18 по апелляционным жалобам «ВТБ Банка» и одного физлица на определения Апелляционного суда Киева от 5 и 25 сентября.

Удовлетворение арбитражного иска структур Игоря Коломойского об аресте акций и запрете на отчуждение активов трех российских банков в Украине несет огромные риски для украинских компаний и банков с государственной долей, поскольку может создать условия для аналогичных действий со стороны зарубежных кредиторов.

Попытка киевского частного исполнителя Катерины Каращук арестовать акции «Проминвестбанка» закончилась фиаско. И Апелляционный суд Киева снял арест с имущества данного банка.

Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества украинского «Сбербанка», а «ВТБ Банк» признан неплатежеспособным.