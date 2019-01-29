Сегодня 29 января 2019 года, 17:19

МВФ диктует правила игры. Что предусматривает Меморандум на 2018—2020 годы?

5 декабря 2018 года Украина получила новые требования Международного валютного фонда (МВФ) в виде Меморандума об экономической и финансовой политике на 2018—2020 годы. Меморандум можно рассматривать в качестве плана действий для Украины на следующие два года.

Какие же действия должна выполнить Украина, чтобы «запустить» экономический рост?

Прежде всего разделить до конца 2019 года Государственную фискальную службу на два отдельных юридических лица: Налоговую и Таможенную службы, причем обе службы должны отчитываться министру финансов. Это уже сделано постановлением правительства «О создании Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины» от 18 декабря 2018 года №1200, которое вступило в силу 15 января с.г. Считаю данную меру своевременной и способствующей развитию прежде всего бизнеса. Ведь в Таможенной службе появится полноценный руководитель, ответственный за данную сферу, которая является ключевой для экономики страны. Задачей новых руководителей Налоговой и Таможенной служб будет усовершенствование оказания информационных услуг, в том числе функционирования кабинета налогоплательщика, «единого окна».

Вторым ключевым условием МВФ является продолжение подготовки к созданию прозрачного рынка земли. То есть МВФ выступает за снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Поскольку в 2019 году в Украине будут проводиться выборы Президента Украины, народные депутаты стали заложниками политических баталий, поэтому решение о продлении моратория было исключительно политической позицией без анализа экономической и социальной составляющих. Хочу обратить внимание, что Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) выступило категорически против продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Основная мотивация ведомства — это потеря владельцами доходов, ведь в настоящее время арендная плата снижена в пять раз по сравнению, например, с ценами в соседней Польше и Болгарии. Также МЭРТ видит угрозу в истощении земель через выращивание однолетних культур (подсолнечника или рапса).

Одно из требований МВФ, которое непосредственно касается населения Украины, связано с необходимостью повышения тарифов на газ и теплоснабжение для приведения цен к рыночным. При этом правительству необходимо учесть реальные доходы населения, за которые оплатить действующие тарифы большинство населения не в состоянии. По состоянию на июнь 2018 года долг киевлян за тепло и горячую воду достигал 4,8 млрд грн. А при тарифе 97,89 грн за 1 куб. м горячей воды можно предположить, что задолженность будет только расти в геометрической прогрессии. Учитывая вышеизложенное, правительство должно балансировать между экономической составляющей цены на газ и необходимостью повышать доходы населения, в том числе для возможности оплаты тарифов на газ и теплоснабжение.

Также МВФ требует упростить и ускорить процедуру получения разрешений на разведку и разработку газовых хранилищ. Вероятно, такое мероприятие направлено на обеспечение энергетической независимости страны, а затем возможно и снижение тарифов.

Ключевым МВФ видит также функционирование триады антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда — как независимых структур.

В конце июня 2019 года Высший антикоррупционный суд должен заработать. Возможно, деятельность такого суда улучшит статистику работы НАБУ и САП. Ведь с момента начала деятельности НАБУ (25 апреля 2015 года) на сегодняшний день принято только 25 приговоров, и это при работе 700 штатных единиц.

К концу июня 2019 года Верховная Рада должна принять законодательные акты, направленные на усиление полномочий НАБУ: негласные действия, снятие информации с каналов связи, доступ к компьютерным системам без необходимости полагаться на инфраструктуру других учреждений. И, конечно, МВФ поддерживает исключительные полномочия НАБУ по расследованию коррупционных деяний чиновников.

Интересным пунктом Меморандума является продажа государственных компаний ПАО «Центрэнерго», угольной компании «Краснолиманская», предприятий «Индар» и «Президент-Отель-Киев». То есть стратегия существенного уменьшения сектора государственных предприятий остается неизменной и ключевой.

Национальный банк Украины как регулятор рынка финансовых услуг должен продолжать проводить проверки банков в части соблюдения требований идентификации, проверки информации об источниках их состояния и информации о бенефициарной собственности.

Итак, МВФ дало систему координат правительству, парламенту и Президенту на ближайшие два года, и, соответственно, от выполнения программы будет зависеть поддержка МВФ экономической стабильности Украины.

Ирина КЕПИЧ, адвокат АО Colares, г.Киев