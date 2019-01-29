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«Форма наделяет вещи сутью», — Ольга Шенк рассказала слушателям LHS о требованиях к исковому заявлению

29 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

В рамках LHS с лекцией на тему «Подача искового заявления. Советы относительно формы для лучшей передачи содержания» выступила Ольга Шенк, координатор судебной практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

«Форма наделяет вещи сутью» — таким тезисом начала свое выступление Ольга Шенк. Основная масса судебных производств начинается с предъявления иска, и первое впечатление о вас в суде формируется на основании искового заявления, отметила спикер. Основные задачи искового заявления — сообщить суду обстоятельства дела, обосновать свою позицию нормами права и убедить суд в правоте истца. Преимуществом для истца является то обстоятельство, что ему предоставляется возможность первому изложить свою версию событий, отметила Ольга Шенк.

Ольга Шенк также назвала базовые требования к исковому заявлению. В первую очередь нужно соблюдать четкую структуру, писать понятным языком, коротко и ясно. Исковое заявление должно быть максимально лаконичным. Важно соблюдать хронологию событий и последовательно излагать факты.

Необходимо помнить и об обязательных реквизитах, которые предусмотрены соответствующим процессуальным законодательством (частью 3 статьи 162 ХПК Украины, частью 3 статьи 175 ГПК Украины, частью 5 статьи 160 КАС Украины). Ольга Шенк рекомендует проверять и основания для отказа в принятии искового заявления, а также основания для оставления искового заявления без движения. Напомнила лектор и о правильности указания наименования суда. В качестве примера спикер привела недавний случай из судебной практики, когда из-за использования названия «Верховный Суд Украины» (вместо Верховный Суд) кассационная жалоба была оставлена без рассмотрения.

Ольга Шенк рассказала и о том, чего не следует указывать в исковом заявлении. Так, не стоит указывать факты, в существовании которых ни вы, ни клиент не уверены. Кроме того, не нужно описывать обстоятельства, имеющие второстепенное отношение к сути дела. Также не стоит цитировать нормы права, которые не являются на 100% релевантными, или приводить примеры судебной практики по вопросам, не имеющим прямого отношения к предмету спора.

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