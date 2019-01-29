Сегодня 29 января 2019 года, 15:46

LHS: Андрей Чехонадский рассказал об особенностях применения исковой давности

О нюансах применения исковой давности в отдельных категориях споров слушателям LHS рассказал Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритэйл Групп».

Андрей Чехонадский начал лекцию с экскурса в историю возникновения и применения института исковой давности. Так, во время действия Гражданского кодекса 1963 года суды крайне неохотно использовали данный механизм. С принятием Гражданского кодекса Украины в 2004 году ситуация кардинально изменилась. Начиная с 2004 года, исковая давность может применяться только по требованию стороны. Соответственно суды стали применять исковую давность только после заявления ответчика. При этом распространенным основанием для неприменения исковой давности является ссылка на то, что истец узнал о нарушенном праве после истечения исковой давности.

Вместе с тем возникла проблема, касающаяся формы подачи заявления об истечении сроков исковой давности. Были случаи, когда допускалось устное заявление стороны, но даже суды кассационной инстанции неодинаково применяли эту норму, сообщает спикер. И наконец в постановлении от 16 августа 2017 года №6-2667ц/с 17 Верховный Суд указал: «Заявление об истечении исковой давности может быть изложено в отзыве на иск или в виде отдельного ходатайства — письменного или устного, что соответствует требованиям приведенных статей процессуального законодательства».

Андрей Чехонадский обратил внимание, что в статье 268 Гражданского кодекса Украины предусмотрен перечень требований, на которые исковая давность не распространяется. К слову, до 2011 года действовала норма, предусматривающая, что исковая давность не распространяется на требования собственника или другого лица о признании незаконным правового акта органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, которым нарушено его право собственности или другое вещное право. Тогда данной нормой часто злоупотребляли прокуроры, имея право на бессрочное обращение в суд относительно оспаривания актов о праве собственности. В 2011 году эта норма была исключена на основании Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка осуществления судопроизводства.