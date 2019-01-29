Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 января 2019 года, 18:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Штраф на сумму 5,58 млн грн за заключение с работниками гражданско-правовых договоров подтвержден судом

29 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Инспекторы труда Управления Гоструда в Черкасской области при проведении инспекционного посещения обнаружили, что предприятие (г.Черкассы) допустило к выполнению трудовых функций 50 человек без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением, и уведомления территориального органа Государственной фискальной службы по месту учета его как плательщика единого налога, чем нарушило требования Кодекса законов о труде Украины.

На основании акта инспекционного посещения должностным лицом Управления вынесено постановление, которым на предприятие наложен штраф в размере 5 584 500 грн за фактический допуск к работе без заключения трудовых договоров.

Об этом пишет сайт Государственной службы Украины по вопросам труда.

Предприятие обжаловало постановление в судебном порядке. Свои требования обосновывало, в частности, тем, что между ним и работниками заключены гражданско-правовые соглашения на выполнение работ (оказание услуг).

Черкасским окружным административным судом 5 декабря 2018 года принято решение, которым в удовлетворении иска предприятию отказано полностью. Суд пришел к выводу, что постановление о наложении на предприятие штрафа правомерно и обжалованию не подлежит.

По мнению суда, основным признаком, отличающим подрядные отношения от трудовых, является то, что трудовым законодательством регулируется процесс организации трудовой деятельности. По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата.

Подрядчик, работающий по гражданско-правовому договору, в отличие от работника, который выполняет работу в соответствии с трудовым договором, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, он сам организует свою работу и выполняет ее на свой риск.

Как следует из материалов дела, по гражданско-правовым договорам работали уборщики, маляры, слесари, бухгалтеры и другие работники.

При этом в заключенных гражданско-правовых соглашениях не определен объем выполняемой работы, а обусловлен в виде обязательства выполнять работы (оказывать услуги), то есть труд по этим договорам не был юридически самостоятельным, а осуществлялся в рамках хозяйственной деятельности предприятия с систематическим выполнением трудовых функций, что подтверждается получением оплаты за выполненную работу ежемесячно за фактический период времени, отмечается в сообщении Гоструда.

Решение суда доступно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1101) от 29/01/19 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1101)
Государство и юристы

RE: организация

Конспект

Гражданская волна

Отрасли практики

Да будет ток

Самое важное

Выгодный антракт

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»

Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом