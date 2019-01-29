Сегодня 29 января 2019 года, 18:49

Штраф на сумму 5,58 млн грн за заключение с работниками гражданско-правовых договоров подтвержден судом

Инспекторы труда Управления Гоструда в Черкасской области при проведении инспекционного посещения обнаружили, что предприятие (г.Черкассы) допустило к выполнению трудовых функций 50 человек без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением, и уведомления территориального органа Государственной фискальной службы по месту учета его как плательщика единого налога, чем нарушило требования Кодекса законов о труде Украины.

На основании акта инспекционного посещения должностным лицом Управления вынесено постановление, которым на предприятие наложен штраф в размере 5 584 500 грн за фактический допуск к работе без заключения трудовых договоров.

Об этом пишет сайт Государственной службы Украины по вопросам труда.

Предприятие обжаловало постановление в судебном порядке. Свои требования обосновывало, в частности, тем, что между ним и работниками заключены гражданско-правовые соглашения на выполнение работ (оказание услуг).

Черкасским окружным административным судом 5 декабря 2018 года принято решение, которым в удовлетворении иска предприятию отказано полностью. Суд пришел к выводу, что постановление о наложении на предприятие штрафа правомерно и обжалованию не подлежит.

По мнению суда, основным признаком, отличающим подрядные отношения от трудовых, является то, что трудовым законодательством регулируется процесс организации трудовой деятельности. По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата.

Подрядчик, работающий по гражданско-правовому договору, в отличие от работника, который выполняет работу в соответствии с трудовым договором, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, он сам организует свою работу и выполняет ее на свой риск.

Как следует из материалов дела, по гражданско-правовым договорам работали уборщики, маляры, слесари, бухгалтеры и другие работники.

При этом в заключенных гражданско-правовых соглашениях не определен объем выполняемой работы, а обусловлен в виде обязательства выполнять работы (оказывать услуги), то есть труд по этим договорам не был юридически самостоятельным, а осуществлялся в рамках хозяйственной деятельности предприятия с систематическим выполнением трудовых функций, что подтверждается получением оплаты за выполненную работу ежемесячно за фактический период времени, отмечается в сообщении Гоструда.

Решение суда доступно по ссылке.