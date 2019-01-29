G7 называет среди приоритетов для Украины реформу Генпрокуратуры

Послы стран «большой семерки» (G7) определили ключевые реформы в Украине, которые они будут поддерживать во время председательства Франции в G7. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на Twitter группы поддержки послов G7.
Сообщается, что группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отмечает прогресс в реформировании с начала 2015 года и будет прилагать и в дальнейшем усилия для дальнейшего их продвижения.
«Она определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка во время председательства Франции в G7», — говорится в сообщении.
Приоритеты реформ представлены на инфографике.
Блок «Верховенство права и борьба с коррупцией» включает следующие пункты:
- создание достойного доверия и независимого Высшего антикоррупционного суда, который начнет работу в начале 2019 года;
- усиление способности и повышение уровня доверия к национальным антикоррупционным институциям, улучшение координации между ними в проведении расследований и уголовных преследований;
- завершение обновления состава Верховного Суда;
- борьба с безнаказанностью, усиление независимости судей и механизмов исполнения судебных решений;
- реформа Генеральной прокуратуры;
- дальнейшее поощрение реформ, направленных на усиление защиты свободы прессы и персональных данных.
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