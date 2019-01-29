Сегодня 29 января 2019 года, 17:19

«Жизнь без интернета в XXI веке невозможна». В отелях обязали обеспечить доступ к Сети

В проекте изменений государственных строительных норм по гостиницам (изменения №1 в ГСН В.2.2-20-2008 «Здания и сооружения. Отели») предлагается при проектировании гостиниц предусмотреть возможность подключения к скоростному интернету (проводному и беспроводному). Изменения в ГСН уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Жизнь без интернета в XXI веке невозможна. Сегодня с ним связано практически все: работа, учеба, отдых, — отмечает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. — Однако в действующих государственных строительных нормах по проектированию гостиниц вообще нет требования относительно сети интернет. Поэтому сейчас при обновлении этих ГСН мы прописали, что при проектировании гостиниц следует предусматривать доступ к интернету в каждом номере. В ближайшее время изменения будут опубликованы и вскоре вступят в силу».

Согласно изменениям расчет точек доступа в сеть интернет для зданий гостиниц рекомендуется выполнять с учетом возможности установки в каждом номере не менее двух присоединительных устройств (если иное не оговорено заданием на проектирование). Присоединительные устройства также устанавливаются в основных помещениях общего пользования. Например, в холле или вестибюле.