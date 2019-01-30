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Сегодня 30 января 2019 года, 10:13

Предлагается создать Единый реестр ветеранов войны

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9508 «О внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно Единого государственного реестра ветеранов войны». Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на данные на сайте ВР.

Документом предусматривается создание единого государственного реестра ветеранов войны — единой государственной информационно-телекоммуникационной системы, предназначенной для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей таких лиц и других лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Реестр создается для обеспечения:

- учета ветеранов;

- реализации ветеранами льгот и других социальных гарантий, предусмотренных этим и другими законодательными актами;

- администрирования потребностей ветеранов;

- координации деятельности органов исполнительной власти и в случаях, предусмотренных законом, органов местного самоуправления по вопросам социальной защиты ветеранов.

Предлагается определить, что совокупность сведений о физических лицах (персональные данные), содержащихся в реестре, является информацией с ограниченным доступом. Обработка таких сведений осуществляется с соблюдением требований Закона «О защите персональных данных».

Предусматривается, что центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы власти АР Крым, органы местного самоуправления бесплатно предоставляют информацию, необходимую для формирования и актуализации госреестра.

При этом ответственным за обеспечение формирования и ведения реестра назначается Министерство по делам ветеранов, которое является и распорядителем реестра.

«Порядок создания, ведения, доступа к сведениям реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных в отношении физических лиц для внесения в реестр определяются Кабинетом Министров Украины», — сказано в сообщении.

Напомним: в начале декабря прошлого года министр по делам ветеранов Ирина Фриз анонсировала создание Единого государственного реестра ветеранов. Она подчеркнула, что реестр должен упорядочить деятельность министерства.