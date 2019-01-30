Сегодня 30 января 2019 года, 10:13

ГФС: для получения налоговой социальной льготы работник должен подать заявление работодателю

Граждане, работающие неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми имеют право на налоговую социальную льготу. Чтобы ее получить и соответственно уменьшить свои налоговые обязательства, человек должен подать заявление в бухгалтерию предприятия. Об этом в интервью изданию «Факты» рассказала заместитель начальника управления — начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Татьяна Федченко.

«Социальная льгота — это возможность плательщика уменьшить начисленную сумму месячной зарплаты на размер такой льготы. То есть зарплата уменьшается на сумму льготы и только после этого облагается налогом на доходы физических лиц», — цитирует сайт ГФС Татьяну Федченко.

Льгота составляет 50% месячного размера прожиточного минимума для дееспособных лиц, установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2019 году это 960,5 грн (50% от 1921 грн прожиточного минимума для дееспособных лиц по состоянию на 1 января 2019 года).

Право на такую льготу имеет каждый работающий человек, который получает заработную плату и является плательщиком налога на доходы физических лиц.

Однако при этом лицо должно соответствовать определенным критериям.

Во-первых, налоговая социальная льгота применяется к начисленной месячной зарплате, если ее размер не превышает сумму, равную месячному прожиточному минимуму, который действует на 1 января отчетного года для дееспособного лица, умноженной на 1,4 и округленной до 10 гривен. В 2019 году сумма ограничения составляет 2,69 тыс. грн.

Во-вторых, льгота применяется только к заработной плате и не касается других доходов.

«То есть предприниматели не могут претендовать на налоговую льготу. Также она не касается сумм, полученных от проведения независимой профессиональной деятельности (нотариусы, адвокаты и т.д.)», — подчеркнула Татьяна Федченко.

В-третьих, льгота начинает применяться работодателем со дня получения от плательщика заявления и документов, подтверждающих право на ее использование.

В-четвертых, льгота не применяется, если работник, кроме зарплаты, получает выплаты из бюджета в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения ученика, студента, аспиранта и т.п.

Пятое условие — налоговая льгота предоставляется только по одному месту работы.

«Если лицо работает на нескольких предприятиях, оно может выбрать, где ему выгоднее воспользоваться правом на льготу, и подать работодателю письменное заявление», — отметила Татьяна Федченко.

Она также подчеркнула, что некоторым категориям плательщиков налоговая социальная льгота предоставляется в большем размере, чем обычно. В их числе — студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты, чернобыльцы I и II категорий, инвалиды I и II групп, а также ветераны войны, в частности участники боевых действий.

Для родителей несовершеннолетних детей предусмотрен особый порядок предоставления льготы. Она предоставляется обоим родителям, а если в семье двое и более детей до 18 лет, льгота предоставляется на каждого ребенка.

Например, для матери с двумя детьми она будет составлять не 960,5 грн, а 1,921 тыс. грн, с тремя — 2,881 грн.

При этом лишь для одного из родителей предельный размер зарплаты, который дает право на льготу, увеличивается в зависимости от количества детей в возрасте до 18 лет.