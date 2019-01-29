Сегодня 29 января 2019 года, 15:46

Эксперт по ритейлу прокомментировал возможный запрет пластика с 2021 года

Вслед за европейскими странами решением проблемы пластиковых пакетов озаботилась и Украина. Их могут запретить в нашей стране уже с 1 января 2021 года. Такое предложение содержит законопроект №9507, который 28 января 2018 года внесла в Верховную Раду группа из 60 народных депутатов. О нюансах такого реформаторского шага пишет UBR.ua.

Пластиковое табу, по мнению инициаторов документа, должно коснуться не всех видов пакетов, а только самых тонких — толщиной до 15 мкм, и чуть более плотных (до 50 мкм), да и то с исключениями. Авторы учли «любовь» экономных украинцев к развесным товарам и предоставили супермаркетам возможность оставлять на раскладках с такими продуктами рулоны пакетов размером не больше листа обычной офисной бумаги (в сложенном состоянии).

«Это логичный шаг, поскольку фактической альтернативы фасовочным полиэтиленовым пакетам не существует. Можно прийти в супермаркет с льняной сумкой, как это принято в Европе, но сахар на развес в него не насыплешь», — говорит генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Правда, торговцам и тут придется позаботиться об экологии. Согласно нормам законопроекта такие пакеты должны минимум на 40% состоять из биологических ингредиентов. Тех, которые помогут ему разложиться на углекислоту, минеральные соли, метан и биомассу в короткие сроки.

А вот приобрести классический пакет для покупок на кассе супермаркета уже не выйдет. Магазинам придется предложить покупателям многоразовую альтернативу в виде изделий с более толстыми стенками или переводить покупателей на бумажные пакеты. Да и приобрести полюбившиеся «мусорные» пакеты больше не получится — они тоже попадут под запрет.

Разумеется, говорят эксперты, все это неизбежно отразится на стоимости продуктов. Производство «экологической» упаковки намного дороже. К тому же сама эффективность предлагаемых мер не бесспорна.

«Отказываться от пластика необходимо, это факт. Однако следует учитывать не только экологический аспект, но и благосостояние граждан. В Европе сами люди требуют запрета пластика, потому что готовы платить за сохранение природы из собственного кармана. Готовы ли к этому украинцы — вопрос открытый. Кроме того, запрет одних только пакетов в супермаркетах не решит проблемы. Ведь у нас большая часть продуктов так или иначе пакуются в полиэтиленовую тару. А раздельный ее сбор и переработка толком не налажены», — добавляет г-н Дорошенко.

Он полагает, что в конечном итоге бездумная борьба с пластиком обернется лишь всплеском спроса на бумагу, что в конечном итоге приведет к активизации вырубки лесов.