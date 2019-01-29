Сегодня 29 января 2019 года, 15:46

Евросоюз опасается, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения

Заместитель главного переговорщика ЕС Сабина Вейанд заявила, что существует высокий риск, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на BBC.

По ее словам, парламент Великобритании не сможет договориться о Brexit. Вейанд говорит, что лидеры ЕС обеспокоены относительно возможности продолжения двухлетнего процесса выхода Великобритании из блока.

Напомним: во вторник, 29 января, парламент Великобритании обсудит и проголосует за ряд поправок к соглашению о Brexit. Депутат Лейбористской партии Ивет Купер предложила передать контроль над Brexit от правительства в парламент. Если это предложение одобрят, то депутатам, которые хотят заблокировать, отложить или пересмотреть договор о Brexit, это не удастся сделать.

«РБК-Украина» сообщало, что канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.

Напомним, что главный переговорщик с Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что Великобритания должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия соглашения.