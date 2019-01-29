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Евросоюз опасается, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения

29 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Заместитель главного переговорщика ЕС Сабина Вейанд заявила, что существует высокий риск, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на BBC.

По ее словам, парламент Великобритании не сможет договориться о Brexit. Вейанд говорит, что лидеры ЕС обеспокоены относительно возможности продолжения двухлетнего процесса выхода Великобритании из блока.

Напомним: во вторник, 29 января, парламент Великобритании обсудит и проголосует за ряд поправок к соглашению о Brexit. Депутат Лейбористской партии Ивет Купер предложила передать контроль над Brexit от правительства в парламент. Если это предложение одобрят, то депутатам, которые хотят заблокировать, отложить или пересмотреть договор о Brexit, это не удастся сделать.

«РБК-Украина» сообщало, что канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.

Напомним, что главный переговорщик с Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что Великобритания должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия соглашения.

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