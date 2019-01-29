Сегодня 29 января 2019 года, 15:46

Октябрьский райсуд Полтавы заявил об отказе судьи осуществлять правосудие

Октябрьский районный суд Полтавы направил сообщение в Высший совет правосудия об отказе от осуществления правосудия судьей Ларисой Гольник.

Как отмечается портале судебной власти Украины, 28 января с.г. после выхода из отпуска судье были автоматически распределены для рассмотрения ходатайства по представлениям правоохранительных органов.

От рассмотрения ходатайств г-жа Гольник отказалась.

В связи с этим 28 января 2019 года Октябрьский районный суд Полтавы прислал сообщение в Высший совет правосудия относительно отказа от правосудия судьей. Текст доступен по ссылке.

Напомним, что ранее в «Украинской правде» была опубликована колонка судьи Ларисы Гольник под заголовком «Я требую от Порошенко ликвидации Октябрьского райсуда Полтавы». В ней она критически описала состояние этики в своем суде и системе правосудия в целом.

«В 2014 году я рассматривала дело по коррупционным обвинениям тогдашнего мэра Полтавы Александра Мамая. Подверглась давлению, предложению взятки — обратилась к правоохранителям, приняла участие в документировании преступления», — отмечается в материале. Также г-жа Гольника перечислила формы давления, с которыми столкнулась лично.