СБУ закрыло уголовное производство в отношении Назара Холодницкого

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство в отношении руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Украинской правды».
Производство по части 4 статьи 27 (виды соучастников), части 2 статьи 384 (заведомо ложное показание), части 1 статьи 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли 29 декабря 2018 года.
Причиной этому, по данным ГПУ, стало «отсутствие события уголовного преступления» и «отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения».
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