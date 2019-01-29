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СБУ закрыло уголовное производство в отношении Назара Холодницкого

29 января 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство в отношении руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Украинской правды».

Производство по части 4 статьи 27 (виды соучастников), части 2 статьи 384 (заведомо ложное показание), части 1 статьи 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли 29 декабря 2018 года.

Причиной этому, по данным ГПУ, стало «отсутствие события уголовного преступления» и «отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения».

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