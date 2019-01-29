Сегодня 29 января 2019 года, 14:13

Украина повысила свои позиции в рейтинге «Индекс восприятия коррупции», опередив Россию

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования «Индекс восприятия коррупции-2018», согласно которому Украина несколько улучшила свои показатели, но до сих пор отстает от ближайших соседей.

Об этом говорится в презентации исследования.

Отмечается, что результат Украины — 32 балла и 120-е место среди 180 стран.

По данным ТІ, таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 год — 30 баллов, 130-е место).

Сообщается, что среди своих соседей Украины смогла обойти только Российскую Федерацию (28 баллов, 138-е место), тогда как остальные имеют более высокие оценки: Польша — 60, Словакия — 50, Румыния — 47, Венгрия — 46, Беларусь — 44, Молдова — 33 балла.

Исполнительный директор «Трансперенси Интернешнл Украина» Андрей Боровик считает, что такой результат не соответствует декларируемому нашей страной стремлению к быстрой евроинтеграции, реформам и очищению от коррупции всех сфер жизни.

По его словам, рост показателей Украины состоялся, в частности, благодаря оценке ситуации со стороны бизнеса.

Отмечается, что положительное влияние оказали введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, расширение сфер деятельности систем ProZorro, продажи и деятельность института бизнес-омбудсмена.

«Трансперенси Интернешнл Украина» отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда.

При этом указывает, что большинство рекомендаций были проигнорированы властью.

В частности, украинское государство не повысило роли общественности в процессе проверки кандидатов на должности судей, из-за чего Общественный совет добропорядочности неоднократно оказывался в ситуации, когда Высшая квалификационная комиссия судей игнорировала его выводы относительно претендентов.

Также сообщается, что не было усилено Национальное антикоррупционное бюро Украины — детективы НАБУ так и не получили права на собственную «прослушку», а изменения в законодательстве усложнили проведение экспертиз в уголовных производствах.

В ТІ напомнили и о публичном противостоянии между правоохранительными органами Украины, а также о давлении на активистов и журналистов, страшным примером чего стало убийство Екатерины Гандзюк.

«Не созданы условия для перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Дискредитированный орган и дальше не способен эффективно выполнять свою роль в антикоррупционной инфраструктуре», — заявили в организации.

Кроме того, эксперты считают, что проблема в том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция не избавились от функции борьбы с экономическими преступлениями, и давление со стороны этих силовиков на бизнес остается весомым. Не создана и Служба финансовых расследований.

«Таким образом, очевидно, что прогресс последних лет был обеспечен главным образом реформами, которые были начаты еще в 2014 году. Однако одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли», — отметили в Transparency International.