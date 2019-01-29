Сегодня 29 января 2019 года, 12:42

Апелляция подтвердила приговор работнице «Укрпочты», которая присваивала субсидии

Работницу «Укрпочты», которая присваивала субсидии односельчан, приговорили к трем годам ограничения свободы. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

В течение нескольких месяцев осужденная обманывала жителей одного из сел Сумского района, ущерб составил 20 тыс. гривен. Женщина подделывала подписи односельчан в сведениях о выплате субсидий, а средства, которые были назначены как социальная помощь, присваивала себе. После разоблачения женщине было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 191, частью третьей статьи 191, частью первой статьи 358, частью третьей статьи 358, частью четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Суд первой инстанции признал сотрудницу «Укрпочты» виновной в предъявленных ей обвинениях и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Кроме того, в качестве дополнительного наказания женщине запрещено в течение года после освобождения занимать должности в учреждениях государственной и коммунальной собственности, связанные с операциями с наличными средствами. Но поскольку обвиняемая ранее не имела судимостей, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок и она в добровольном порядке возместила пострадавшим причиненный ущерб, суд на основании статьи 75 УК Украины освободил ее от отбывания наказания и установил испытательный срок два года.

Сторона обвинения подала апелляционную жалобу на приговор Сумского районного суда г.Сумы. Прокуратура обжаловала дополнительное наказание и просила увеличить его до двух лет. Осужденная в свою очередь поддержала поданную прокурором апелляционную жалобу и не возражала против ее удовлетворения.

Рассмотрев апелляционную жалобу, коллегия судей Сумского апелляционного суда оставила без изменений окончательное наказание, назначенное судом первой инстанции. «Если осужденная усвоит жизненный урок, не совершит нового преступления и будет исполнять возложенные на него обязанности, то после окончания испытательного срока она будет освобождена судом от назначенного наказания. Если же не оправдает предоставленный ей судом шанс на исправление, то суд направит женщину в места лишения свободы для отбывания наказания», — говорится в сообщении.