Сегодня 29 января 2019 года, 12:42

Алексей Навальный требует наказать назначенную ему защитницу

Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился в Хамовнический районный суд Москвы с иском к Адвокатской палате Москвы с требованием обязать наказать адвоката по назначению Лидию Маликову. Она продолжила защищать интересы политика даже после того, как тот отказался от ее услуг.

В конце июня 2018 года Симоновский районный суд Москвы продлил Навальному испытательный срок по уголовному делу «Кировлеса». Тогда адвокат политика Ольга Михайлова не смогла принять участие в процессе, так что Навальному назначили госзащитника — Лидию Маликову. «Зал был закрыт на ключ, он открывается, а тут сидит некий неизвестный «адвокат». И суд говорит, что он уже в процессе, хотя заранее знать о том, что мой настоящий адвокат не явится, было невозможно», — заявил тогда политик. Он ходатайствовал о том, чтобы адвокат по назначению не принимал участия в деле, но судья отклонила его требование по той причине, что суду «не удалось установить», действительно ли у г-на Навального есть защитник.

Как следует из карточки дела, опубликованной на сайте Хамовнического районного суда Москвы, заявление поступило в суд 23 января 2019 года, тогда же судья Герман Бугынин вынес определение о подготовке дела к судебному разбирательству. Как сообщили «РАПСИ» в суде, Навальный потребовал суд обязать Адвокатскую палату Москвы открыть дисциплинарное производство в отношении г-жи Маликовой.