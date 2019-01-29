Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 января 2019 года, 12:42

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Алексей Навальный требует наказать назначенную ему защитницу

29 января 2019 года Источник:Pravo.ru

Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился в Хамовнический районный суд Москвы с иском к Адвокатской палате Москвы с требованием обязать наказать адвоката по назначению Лидию Маликову. Она продолжила защищать интересы политика даже после того, как тот отказался от ее услуг.

В конце июня 2018 года Симоновский районный суд Москвы продлил Навальному испытательный срок по уголовному делу «Кировлеса». Тогда адвокат политика Ольга Михайлова не смогла принять участие в процессе, так что Навальному назначили госзащитника — Лидию Маликову. «Зал был закрыт на ключ, он открывается, а тут сидит некий неизвестный «адвокат». И суд говорит, что он уже в процессе, хотя заранее знать о том, что мой настоящий адвокат не явится, было невозможно», — заявил тогда политик. Он ходатайствовал о том, чтобы адвокат по назначению не принимал участия в деле, но судья отклонила его требование по той причине, что суду «не удалось установить», действительно ли у г-на Навального есть защитник.

Как следует из карточки дела, опубликованной на сайте Хамовнического районного суда Москвы, заявление поступило в суд 23 января 2019 года, тогда же судья Герман Бугынин вынес определение о подготовке дела к судебному разбирательству. Как сообщили «РАПСИ» в суде, Навальный потребовал суд обязать Адвокатскую палату Москвы открыть дисциплинарное производство в отношении г-жи Маликовой.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1101) от 29/01/19 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1101)
Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»

Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом