Украина и США продолжат работу над развитием Академии патрульной полиции

Украина и США продолжат сотрудничество по развитию Академии патрульной полиции. Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович. Соответствующую информацию передает сайт Кабинета Министров Украины.
Как известно, посольством США совместно с Национальной полицией Украине выполняется проект «Создание и развитие учебного заведения «Полицейская академия» в составе Национальной полиции Украины», которое будет обеспечивать организацию и проведение первичной профессиональной подготовки полицейских, впервые принятых на службу в полицию на должности патрульных (инспекторов) полиции, повышение квалификации и специализации младшего состава патрульной полиции, а также проведение других форм служебной подготовки патрульных полицейских.
За последние несколько лет МВД совместно с посольством США в Украине были реализованы проекты, общая сметная стоимость которых составила более 110 млн долларов США.
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