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Сегодня 29 января 2019 года, 11:08

«Ощадбанк» готов реструктуризировать долги сети WOG

Государственный «Ощадбанк» начал процедуру финансовой реструктуризации долгов компании «Вог Трейдинг».

Об этом говорится в сообщении секретариата по финансовой реструктуризации.

Процедура реструктуризации долгов была запущена 28 января, в тот же день начал действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Завершается процедура 29 апреля с.г. Кредитором компании является «Ощадбанк».

Напомним: «Ощадбанк» проведет реструктуризацию долгов пяти компаний с задолженностью на 4,6 млрд грн. В секретариате находится еще одно дело — компании «Укрвторчермет» на сумму 4,3 млрд грн.