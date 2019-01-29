Сегодня 29 января 2019 года, 11:08

СМИ: власти США предъявили обвинения Huawei

Минюст США объявил о предъявлении двух обвинений в отношении китайской компании Huawei Technologies, нескольких ее подразделений и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, передает Reuters. В них входят в том числе обвинение в банковском мошенничестве, препятствовании правосудию, а также в сговоре с целью кражи технологий T-Mobile US Inc.

Ранее сообщалось, что федеральный прокурор США начал расследование в отношении Huawei Technologies — крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования.

Мэн Ваньчжоу была задержана в конце прошлого года в Канаде. Из полученных канадской прокуратурой материалов следует: причиной ареста послужила презентация, в которой Мэн Ваньчжоу, по мнению властей США, «ввела в заблуждение» своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном.

10 января в Польше по подозрению в шпионаже был арестован гражданин Китая, занимающий пост директора по продажам польского представительства Huawei.