СМИ: власти США предъявили обвинения Huawei

Минюст США объявил о предъявлении двух обвинений в отношении китайской компании Huawei Technologies, нескольких ее подразделений и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, передает Reuters. В них входят в том числе обвинение в банковском мошенничестве, препятствовании правосудию, а также в сговоре с целью кражи технологий T-Mobile US Inc.
Ранее сообщалось, что федеральный прокурор США начал расследование в отношении Huawei Technologies — крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования.
Мэн Ваньчжоу была задержана в конце прошлого года в Канаде. Из полученных канадской прокуратурой материалов следует: причиной ареста послужила презентация, в которой Мэн Ваньчжоу, по мнению властей США, «ввела в заблуждение» своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном.
10 января в Польше по подозрению в шпионаже был арестован гражданин Китая, занимающий пост директора по продажам польского представительства Huawei.
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