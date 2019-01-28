Сегодня 28 января 2019 года, 19:34

В следующем этапе конкурса в ВАС примет участие 71 кандидат

Сегодня Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) и Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) провели последнее совместное заседание в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд для проверки кандидатов на соответствие критериям добропорядочности и профессиональности.

После заседания состоялся совместный брифинг представителей ВККС и ОСМЭ, где они подвели итоги этого этапа конкурса.

В частности, из 49 кандидатов в ВАС и Апелляционную палату, материалы которых вынесены на рассмотрение на совместном заседании ВККС и ОСМЭ, продолжат участие в конкурсе лишь семь кандидатов, 39 кандидатов завершили участие в конкурсе. Примечательно, что три кандидата написали заявления о прекращении участия в конкурсе до начала заседания.

Рассказывая о конкурсе в ВАС, председатель ВККС Сергей Козьяков обратил внимание, что Украина уже не впервые создает прецеденты относительно прозрачности их проведения. В частности, подчеркнул, что все кандидаты предоставили свое согласие на то, чтобы члены ОСМЭ и их уполномоченные лица имели непосредственный доступ к их досье. «Это чрезвычайно серьезный шаг, означающий, что все кандидаты были готовы к тому, чтобы практически вся информация о них, в том числе персональные данные, была исследована членами ОСМЭ», — подчеркнул г-н Козьяков.

Одним из интересных статистических показателей Сергей Козьяков назвал количество вопросов, адресованных кандидатам на специальных заседаниях — члены ВККС и ОСМЭ задали 1169 вопросов.

В свою очередь председатель ОСМЭ Энтони Хупер заявил, что Украина является первой страной в мире, пригласившей международных экспертов и привлекшей их к процессу назначения судей. «Принятое законодательство о Высшем антикоррупционном суде предоставило международным экспертам чрезвычайно важную роль, наделив им правом вето: если три члена ОСМЭ считают, что кандидат не соответствует критериям, то он выбывает из конкурса. Ни одна другая страна такого не делала, и, по моему мнению, Украина должна гордиться таким законодательным достижением», — подчеркнул г-н Хупер.

Говоря о прозрачности конкурса в ВАС, Энтони Хупер отметил, что, к примеру, его страна (Великобритания) имеет «абсолютно нулевую» прозрачность в вопросе назначения судей. По его словам, он не знает другой страны, которая достигла такого уровня прозрачности в вопросе назначения на должности судей, как Украина, с чем ее необходимо поздравить.

В следующем этапе конкурса примет участие 71 кандидат: 42 судьи, 17 адвокатов, шесть ученых и шесть кандидатов с совокупным стажем.