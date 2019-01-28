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Адвокаты Киева пересмотрели персональный состав органов адвокатского самоуправления региона

28 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Адвокаты города Киева на конференции 28 января с.г. рассмотрели целый ряд кадровых вопросов. Так, помимо заслушивания и утверждения отчетов о проделанной работе, представленных председателем Совета адвокатов г.Киева Петром Рябенко, председателем КДКА г.Киева Игорем Орловым, председателем Ревизионной комиссии адвокатов г.Киева Александром Вилковым, членом Совета адвокатов Украины — представителем адвокатов г.Киева Игорем Черезовым, были рассмотрены вопросы оптимизации персонального состава указанных органов.

В частности, ввиду постоянной неявки на заседания совета адвокатов г.Киева по разным причинам (бойкотирование, приостановление адвокатской деятельности, потеря интереса к работе в органе адвокатского самоуправления) были исключены из состава этого органа самоуправления Сергей Афиндулиди, Армен Нерсесян, Андрей Мамалыга, Ярослав Бодаренко и Николай Солдатенко, а количественный состав Совета соответственно сокращен на пять членов. Теперь в его составе осталось 20 членов и председатель.

По тем же мотивам из состава дисциплинарной палаты КДКА были исключены Игорь Покотило, Ольга Просянюк, Роман Тытыкало и Наталия Сухомлинова, а из состава квалификационной палаты — Леся Дубчак, Константин Рыбачковский, Александр Заруцкий и Сергей Мостовенко. При этом конференция сократила количественный состав дисциплинарной и квалификационной палат КДКА на четыре должности в каждой до семи и пяти членов соответственно.

Делегатам конференции предстояло рассмотреть и вопрос об избрании нового председателя ревизионной комиссии ввиду сложения полномочий г-нм Вилковым. В результате на эту должность была избрана Ксения Бондарчук.

Также были утверждены сметы органов адвокатского самоуправления — Совета адвокатов г.Киева и КДКА региона; предусмотрено создание штата аппаратов этих органов в составе десяти и семи человек соответственно, с необходимым финансовым обеспечением за счет средств органов адвокатского самоуправления региона в пределах поступлений. При этом в части секретариата Совета была сделана оговорка, что это решение будет исполняться только после внесения в Единый государственный реестр данных о Петре Рябенко как о председателе Совета во исполнение соответствующих судебных решений.

В завершение участники конференции приняли решение об обращении к народным депутатам Украины с призывом вернуть законопроект №9055 (проект Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», внесенный Президентом Украины) на доработку субъекту законодательной инициативы.

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