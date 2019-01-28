Сегодня 28 января 2019 года, 18:00

11 правил коммуникации с общественностью в случае кризисной ситуации в суде

На первом в этом году заседании Совета судей Украины, которое состоялось 25 января с.г., была утверждена ориентировочная памятка по коммуникации с гражданским обществом в случае кризисной ситуации в суде, содержащая 11 правил безболезненного выхода из кризиса. Краткие выдержки из утвержденного примерного алгоритма поведения для судов мы процитируем далее.

Правило первое. Будьте активными. Самая большая ошибка — руководствоваться принципом «само как-то утихнет»: такой подход может сработать, но если ситуация действительно кризисная, это вряд ли произойдет. Поймите, что происходит, четко и понятно донесите свою позицию до широкой общественности. Коммуницировать лучше, чем отмалчиваться! Так, если вы оказались в эпицентре медиаскандала, ваше извинение может увидеть меньшее количество людей, чем информацию о самом событии. Но замалчивание повредит вашей репутации больше.

Правило второе. Коммуникация — дорога с двусторонним движением. Суды чаще всего отмалчиваются или в лучшем случае пишут пресс-релизы, делают рассылку и больше ничего.

Правило третье. Оперативность. Ваша аудитория ожидает разъяснений ситуации. Если вы не предоставите объяснения, за вас это сделает кто-то другой. Наиболее критичными являются первые четыре часа после того, как произошло событие. Лучший таймлайн действий выглядит следующим образом.

Кризисная ситуация: первые четыре часа

Первый час:

-сбор информации;

-определение спикеров;

-подготовка и публикация оперативного заявления;

-мониторинг СМИ;

-учет запросов от СМИ.

Второй час :

- обновление заявления (в случае необходимости);

- рассылка пресс-релиза;

- активация «горячей линии» для ответов на запросы СМИ.

Третий час :

- оценка охвата аудитории (местные, региональные, национальные СМИ);

- обновление пресс-релиза (в случае необходимости, при наличии уточненной информации);

- подготовка пресс-брифинга;

- определение спикеров.

Четвертый час :

- проведение пресс-брифинга;

- обновление пресс-релиза;

- подготовка материалов для представителей СМИ;

- поддержка постоянной обратной связи с представителями СМИ

Правило четвертое. Постоянно собирайте информацию. Социальные сети в этом случае — очень полезный и оперативный инструмент для мониторинга публикаций, комментариев и т.д.

Правило пятое. Контролируйте диалог. Помните: только вы можете донести свою позицию конструктивно. Максимально ограничьте пространство для возникновения домыслов и сплетен.

Правило шестое. Антикризисную коммуникацию следует строить по принципу CAP: Concern (обеспокоенность) — 1%; Action (действие) — 5%; Perspective (перспектива) — 94%.

Правило седьмое. Ваши действия громче слов. Самую важную информацию высказывайте в начале, старайтесь говорить четко и лаконично, будьте доброжелательными к масс-медиа, осторожно выбирайте выражения, вооружайтесь юмором, всегда следите за своими словами, поведением и внешним видом.

Правило восьмое. С людьми должны общаться люди, а не сообщение на сайте. Доносить информацию во время брифинга должен открытый, искренний человек. Очень важно определить место для проведения брифинга: это не должен быть (по возможности) зал судебного заседания. Помните: судье-спикеру во время брифинга следует быть в гражданском костюме, но ни в коем случае не в мантии!

Правило девятое. Гибкость и умение адаптироваться — это хорошие принципы поведения не только во время кризиса. При любых условиях очень важно убеждать людей, а не вступать с ними в конфликт.

Правило десятое. Нужно учитывать роль социальных медиа, их влияние постоянно растет. Это нужно использовать и представителям судебной власти.

Правило одиннадцатое. Всегда помните о работниках суда. Внутренние коммуникации — это залог удачного антикризисного менеджмента. Все работники суда должны знать, что во время общения с журналистами ни в коем случае недопустимо: предоставлять любую информацию относительно деталей дела и сведений о сторонах; выражать свои оценочные суждения по поводу дела, демонстрировать свое отношение к сторонам процесса, перипетиям рассмотрения дела; обсуждать любые дела, находящиеся на рассмотрении этого суда или других судов. Работнику суда следует предоставить контакты пресс-секретаря суда и порекомендовать обратиться к нему.

Утвержденная Советом судей Украины ориентировочная памятка также содержит шесть советов, чего нельзя делать во время кризисной коммуникации, а именно:

не спорьте о проблеме,

не обвиняйте других,

не ведите себя агрессивно или несдержанно,

не говорите того, чего не хотите услышать потом в СМИ,

не используйте негативно окрашенных слов («кризис», «ужасный» и пр.),

старайтесь избегать фразы «без комментариев».