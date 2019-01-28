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Власти США снимают санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски

28 января 2019 года Источник:Pravo.ru

Минфин США сообщил о снятии санкций с трех компаний, аффилированных с российским миллиардером Олегом Дерипаской: En+, UC Rusal и «Евросибэнерго».

Эти компании сократили прямую и косвенную долю участия Олега Дерипаски, в результате чего бизнесмен утратил над ними прямой контроль. «Это гарантирует, что большинство директоров в советах En + и Rusal будут независимыми, в том числе американскими и европейскими лицами, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской», — говорится в сообщении Минфина.

Все санкции в отношении самого Олега Дерипаски продолжают действовать, подчеркивает американская сторона. Он не сможет получать дивиденды от компаний: все они будут поступать на специальный заблокированный счет.

Минфин США согласился снять санкции с компаний Дерипаски в декабре, но с рядом условий и ограничений. Так, все три компании согласились на «существенную реструктуризацию» и серьезные изменения в модели корпоративного управления. Дерипаска значительно снизил свою долю в компаниях до менее чем 50%. Если раньше Дерипаска владел примерно 66% En+, то для снятия с организации санкций он пошел на снижение доли до 44,95%. А его доля в UC Rusal упала до 0,01% прямого владения.

В январе сенаторы Конгресса США попытались заблокировать план Минфина по снятию санкций, но инициаторы не смогли набрать необходимого количества голосов.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании попали под санкции США 6 апреля 2018 года. Тогда олигарх потерял за один день более 1,6 млрд долларов США из общего состояния в 5,3 млрд долларов США (подробнее — в материале «Черный понедельник»: кто и сколько потерял от санкций США»).

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