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Сегодня 29 января 2019 года, 11:08

Назначен новый заместитель главы Нацполиции

Заместителем главы Нацполиции назначен Олег Козловский. Об этом 28 января 2019 года сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев во время итоговой коллегии Министерства внутренних дел.

Соответствующее представление о назначении на должность заместителя главы Национальной полиции — начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского было направлено в Министерство внутренних дел.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что он уже подписал представление, передает сайт Нацполиции.

Основными функциями Департамента оперативной поддержки Национальной полиции являются выявление скрытых преступных процессов и явлений, посягающих на публичную безопасность и правопорядок, и координация во взаимодействии по этому направлению как с подразделениями Национальной полиции, так и с органами исполнительной власти.