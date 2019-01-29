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Назначен новый заместитель главы Нацполиции

29 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Заместителем главы Нацполиции назначен Олег Козловский. Об этом 28 января 2019 года сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев во время итоговой коллегии Министерства внутренних дел.

Соответствующее представление о назначении на должность заместителя главы Национальной полиции — начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского было направлено в Министерство внутренних дел.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что он уже подписал представление, передает сайт Нацполиции.

Основными функциями Департамента оперативной поддержки Национальной полиции являются выявление скрытых преступных процессов и явлений, посягающих на публичную безопасность и правопорядок, и координация во взаимодействии по этому направлению как с подразделениями Национальной полиции, так и с органами исполнительной власти.

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