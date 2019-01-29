Назначен новый заместитель главы Нацполиции

Заместителем главы Нацполиции назначен Олег Козловский. Об этом 28 января 2019 года сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев во время итоговой коллегии Министерства внутренних дел.
Соответствующее представление о назначении на должность заместителя главы Национальной полиции — начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского было направлено в Министерство внутренних дел.
Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что он уже подписал представление, передает сайт Нацполиции.
Основными функциями Департамента оперативной поддержки Национальной полиции являются выявление скрытых преступных процессов и явлений, посягающих на публичную безопасность и правопорядок, и координация во взаимодействии по этому направлению как с подразделениями Национальной полиции, так и с органами исполнительной власти.
Сохранить:
Контакты:
В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»
Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?
Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: