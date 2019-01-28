Сегодня 28 января 2019 года, 15:00

При расчете судебного сбора лектор LHS Григорий Павленко рекомендует обращаться к первоисточнику

Завершила день блока «Стратегия и тактика судебного процесса. Доказывание. Противодействие процессуальным диверсиям» Legal High School лекция Григория Павленко, адвоката, руководителя судебной практики Pavlenko Legal Group.

Лектор рассказал об аспектах расчета судебных расходов с учетом особенностей уплаты государственной пошлины при заявлении нескольких исковых требований и возврата излишне уплаченного судебного сбора.

«С введением новых процессуальных кодексов мы начинаем с начала. И сами судьи, и юристы очень сложно воспринимали переходный период», — отметил лектор. Тем не менее, несмотря на год работы, бывают случаи, когда два судьи одну и ту же норму трактуют по-разному.

Григорий Павленко подчеркнул, что при обращении в суд с исковым заявлением в первую очередь необходимо определить проблему и выбрать правильный способ защиты. Немаловажным фактором является и расчет судебного сбора. «Без правильной уплаты судебного сбора фактически невозможно дальнейшее рассмотрение дела», — акцентировал внимание г-н Павленко.

В понимании процессуального законодательства судебные расходы — это расходы на правовую помощь, расходы на экспертов, а также расходы, связанные с истребованием доказательств и пр.

Детально анализируя аспекты возмещения расходов на профессиональную правовую помощь, лектор отметил, что сегодня это очень полезное нововведение, и уже наработана судебная практика как в первой, так и в последней инстанциях. Вместе с тем судебная практика в этом вопросе является неоднозначной.

При расчете судебного сбора г-н Павленко рекомендует все же обращаться к первоисточнику — Закону Украины «О судебном сборе».

«При расчете судебного сбора очень часто юристы сталкиваются с проблемой решения двух вопросов: это имущественный спор или нет, какую сумму необходимо уплатить при объединении двух требований», — сказал лектор. В таких случаях целесообразно искать судебную практику для возможности обоснования своей позиции. Тем не менее в нашей судебной практике существует проблема правовой неопределенности, когда один и тот же вопрос имеет два диаметрально противоположных решения.

Кроме того, как подчеркнул Григорий Павленко, при объединении исковых требований судебный сбор считается по каждому требованию отдельно. При этом оплачивать можно как одной квитанцией, так и по каждому требованию отдельно.

В завершение лекции он рассказал о процедуре возврата излишне уплаченного судебного сбора.