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ВС указал, какие причины пропуска прокурором срока обжалования решения не являются уважительными

29 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд указал, какие причины пропуска прокурором срока обжалования решения нельзя считать уважительными, информирует портал «Судебная власть Украины».

Особенности организации внутреннего документооборота в системе органов прокуратуры не могут изменять общий порядок исчисления срока на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции, определенного в части 2 статьи 395 Уголовного процессуального кодекса Украины. Не влияет на исчисление срока на апелляционное обжалование и такое обстоятельство, как время размещения в Едином государственном реестре судебных решений текста соответствующего постановления суда первой инстанции.

Такой вывод сделала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу заместителя прокурора на постановление апелляционного суда, который отказал в восстановлении срока апелляционного обжалования постановления местного суда.

В кассационной жалобе заместитель прокурора отметил: прокурор высшего уровня, который подал апелляционную жалобу, в судебном разбирательстве не участвовал, о решении местного суда ему стало известно за пределами срока на апелляционное обжалование. Жалобщик также отметил, что определение местного суда было опубликовано в ЕГРСР за день до окончания срока апелляционного обжалования.

Как говорится в постановлении ВС, в пункте 20 части 2 статьи 36 УПК Украины закреплено, что прокурор имеет право на обжалование судебных решений в порядке, установленном настоящим Кодексом. Согласно части 4 статьи 36 УПК Украины право на подачу апелляционной жалобы имеют также независимо от их участия в судебном производстве прокуроры высшего уровня. Однако в этом Кодексе не предусмотрены особый порядок и сроки обжалования прокурорами высшего уровня судебных решений в апелляционном или кассационном порядке.

В статьях 393 и 425 УПК Украины как субъект обжалования указывается только прокурор. Согласно пункту 15 части 1 статьи 3 этого Кодекса прокурором является лицо, занимающее должность, предусмотренную статьей 17 Закона Украины «О прокуратуре» и действующее в пределах своих полномочий. С учетом системного анализа законодательных норм понятие «прокурор», которое употребляется в статьях 393 и 425 УПК Украины как субъект апелляционного и кассационного обжалования, охватывает и прокуроров высшего уровня.

Кроме того, прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, присутствовал во время оглашения решения местного суда, ему был разъяснен порядок и сроки апелляционного обжалования, копию постановления он получил 23 ноября 2017 года, а последним днем подачи апелляционной жалобы было 28 ноября 2018 года. То есть прокуроры при надлежащей организации внутреннего документооборота имели время для апелляционного обжалования упомянутого постановления в пределах установленного срока.

Изложенные в кассационной жалобе причины пропуска срока апелляционного обжалования не являются объективно непреодолимыми, а потому коллегия судей считает их важными.

Постановление ВС доступно по ссылке.

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