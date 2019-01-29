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ВС указал, какие причины пропуска прокурором срока обжалования решения не являются уважительными

Верховный Суд указал, какие причины пропуска прокурором срока обжалования решения нельзя считать уважительными, информирует портал «Судебная власть Украины».

Особенности организации внутреннего документооборота в системе органов прокуратуры не могут изменять общий порядок исчисления срока на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции, определенного в части 2 статьи 395 Уголовного процессуального кодекса Украины. Не влияет на исчисление срока на апелляционное обжалование и такое обстоятельство, как время размещения в Едином государственном реестре судебных решений текста соответствующего постановления суда первой инстанции.

Такой вывод сделала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу заместителя прокурора на постановление апелляционного суда, который отказал в восстановлении срока апелляционного обжалования постановления местного суда.

В кассационной жалобе заместитель прокурора отметил: прокурор высшего уровня, который подал апелляционную жалобу, в судебном разбирательстве не участвовал, о решении местного суда ему стало известно за пределами срока на апелляционное обжалование. Жалобщик также отметил, что определение местного суда было опубликовано в ЕГРСР за день до окончания срока апелляционного обжалования.

Как говорится в постановлении ВС, в пункте 20 части 2 статьи 36 УПК Украины закреплено, что прокурор имеет право на обжалование судебных решений в порядке, установленном настоящим Кодексом. Согласно части 4 статьи 36 УПК Украины право на подачу апелляционной жалобы имеют также независимо от их участия в судебном производстве прокуроры высшего уровня. Однако в этом Кодексе не предусмотрены особый порядок и сроки обжалования прокурорами высшего уровня судебных решений в апелляционном или кассационном порядке.

В статьях 393 и 425 УПК Украины как субъект обжалования указывается только прокурор. Согласно пункту 15 части 1 статьи 3 этого Кодекса прокурором является лицо, занимающее должность, предусмотренную статьей 17 Закона Украины «О прокуратуре» и действующее в пределах своих полномочий. С учетом системного анализа законодательных норм понятие «прокурор», которое употребляется в статьях 393 и 425 УПК Украины как субъект апелляционного и кассационного обжалования, охватывает и прокуроров высшего уровня.

Кроме того, прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, присутствовал во время оглашения решения местного суда, ему был разъяснен порядок и сроки апелляционного обжалования, копию постановления он получил 23 ноября 2017 года, а последним днем подачи апелляционной жалобы было 28 ноября 2018 года. То есть прокуроры при надлежащей организации внутреннего документооборота имели время для апелляционного обжалования упомянутого постановления в пределах установленного срока.

Изложенные в кассационной жалобе причины пропуска срока апелляционного обжалования не являются объективно непреодолимыми, а потому коллегия судей считает их важными.

Постановление ВС доступно по ссылке.