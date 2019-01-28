Сегодня 28 января 2019 года, 16:30

Минрегион: упрощено утверждение проектов крупных строительных объектов

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины упрощает процедуры утверждения приоритетных проектов строительства стоимостью более 400 млн грн, реализуемых за бюджетные средства, средства государственных и коммунальных предприятий, а также кредиты, предоставленные под государственные гарантии. Теперь сроки согласования и утверждения проектной документации сократятся с шести до одного месяца.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя постановление, разработанного Минрегионом, «О внесении изменений в Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы».

«Ключевое изменение — утверждение проектов строительства стоимостью более 400 млн грн не потребует согласования и утверждения отдельным распоряжением правительства. Теперь это компетенция исключительно органов власти на местах. Такие изменения позволят привлечь инвестиции в строительную отрасль, сократить процедуры утверждения и, таким образом, ускорить реализацию необходимых масштабных инфраструктурных проектов — проектов учреждений здравоохранения и образования, ЦПАУ и центров безопасности, автодорог местного значения и т.д.», — отметил Геннадий Зубко.

По его словам, изменения также коснутся следующего:

- процедур утверждения и проведения экспертизы проектов строительства, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду (проекты строительства подаются на экспертизу вместе с результатами оценки воздействия на окружающую среду);

- согласования и утверждения проектов строительства объектов общей сметной стоимостью 120 млн грн и более, реализуемых с привлечением бюджетных средств, а также кредитов, предоставленных под государственные гарантии, при наличии соответствующих решений по их привлечения — ЦОИВ и ОГА, а до 120 млн грн — государственными и коммунальными предприятиями, учреждениями и организациями;

- согласования и утверждения проектов строительства объектов общей сметной стоимостью 120 млн грн и более, реализуемых за счет средств местных бюджетов, — исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов;

- утверждения государственными и коммунальными предприятиями проектов строительства объектов независимо от их стоимости, реализуемых за счет их собственных средств, по согласованию с органами исполнительной власти или местного самоуправления;

- проекты строительства, реализуемых предприятиями, субъектом управления которых является КМУ, с привлечением бюджетных средств, собственных средств предприятий, а также кредитов, предоставленных под государственные гарантии, утверждаются независимо от их стоимости этими предприятиями в случае указания в утвержденных финансовых планах соответствующих расходов на их реализацию.