Через суд потребовали отменить регистрацию партии кандидата в Президенты

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Житомирской областной организации политической партии «Справедливость» к Министерству юстиции Украины, третье лицо — политическая партия «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость».
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
Истец просит суд признать противоправными действия по регистрации ООО «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость» и отменить государственную регистрацию данной политической партии. Как отмечает истец, в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине» наименование политической партии, ее символика не должны совпадать с наименованием или символикой другой (зарегистрированной) политической партии. По мнению истца, наименование политической партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость» совпадает с наименованием политической партии «Справедливость», которая была зарегистрирована еще в мае 2000 года.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.
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