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Стало известно, когда депутаты впервые будут утверждать бюджет на три года

28 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Министерство финансов Украины обнародовало план мероприятий по утверждению бюджетной декларации на три года в рамках среднесрочного бюджетного планирования. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В частности, утвердить бюджет на три года парламент должен до 15 июля 2019 года.

«Новую бюджетную декларацию мы будем подавать до 15 мая на рассмотрение Кабинета Министров и рассчитываем на утверждение парламентом до 15 июля, чтобы на следующие три года иметь четкие ориентиры политики и показатели и своевременно — до 15 сентября — подать проект государственного бюджета», — заявила глава Минфина Оксана Маркарова.

Напомним: в начале января глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №8044 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)». При этом спикер парламента Андрей Парубий подписал закон еще в конце декабря 2018 года.

Как писало «РБК-Украина» ранее, в начале декабря 2018-го Верховная Рада приняла во втором чтении введение трехлетнего бюджетного планирования.

В Министерстве финансов, комментируя принятие закона, объяснили, что теперь все министерства и госучреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.

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