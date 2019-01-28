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«При подготовке претензии юрист уже оценивает выигрышность спора и существенно сокращает временные рамки дальнейшей подачи искового заявления в суд», — уверен В.Правдюк

28 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

«Претензия: пустая потеря времени или действенный инструмент в процессе защиты своего права?» — тема лекции Виталия Правдюка, советника АО «Коннов и Созановский», в рамках блока «Стратегия и тактика судебного процесса. Доказывание. Противодействие процессуальным диверсиям» Legal High School .

Лектор напомнил, что лишь в Хозяйственном кодексе Украины вопросы, связанные с претензией, более-менее урегулированы. В частности, определение претензии содержится в статье 222 ХК Украины.

«В спорах с иностранным элементом использование претензии может быть обязательным на основании международного договора», — обратил внимание г-н Правдюк. Он пояснил, что в соответствии с положением параграфа 1 статьи 30 Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении иск, основанный на договоре перевозки, поданный лицом, имеющим право заявить претензию железной дороге, может быть предъявлен только после заявления претензии в соответствии с требованиями статьи 29 такого Соглашения (то есть предъявление претензии к рассмотрению компетентным органом железной дороги).

Отвечая на вопрос, зачем нужна претензия, лектор предположил, что подача претензии позволит сэкономить судебные расходы и проверить выигрышность позиции. Кроме того, претензия может стать действенным инструментом в поиске компромисса с контрагентом. «При подготовке претензии юрист уже оценивает выигрышность спора и существенно сокращает временные рамки дальнейшей подачи искового заявления в суд», — уверен лектор.

В ходе своей лекции Виталий Правдюк дал практические советы по оценке выигрышности дела в суде и порекомендовал принимать во внимание судебную историю ответчика. «Оценка не должна содержать изменчивых критериев вроде «справедливый», «честный», — акцентировал внимание лектор.

Структура претензии предусмотрена частью 3 статьи 222 ХК Украины и, по мнению г-на Правдюка, носит методологический характер. Как подчеркнул лектор, в первую очередь претензия должна содержать описание фабулы и оценку соответствующих фактов. Более того, в зависимости от особенностей дела в претензии могут быть указаны расчет суммы и потенциальные штрафные санкции. «Этот расчет не должен содержать весь объем требований, которые можно предъявить контрагенту», — считает лектор. Еще одним немаловажным фактором, позволяющим составить грамотную претензию, является понятность, выполнимость требований и указание сроков их выполнения.

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Комментарии:»

Ценно 28 января 2019 года 14:20 #

Якщо обгрунтованість претензії визначається категорією #виграшність, то оратор суперюрист.

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