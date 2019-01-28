Конференция адвокатов г.Киева после замены мандатов делегатам продолжила работу, приступив к рассмотрению вопросов повестки дня.
Отметим, что по решению мандатной комиссии мандаты для голосования были выданы 90 адвокатам-делегатам, явившимся на конференцию. При этом в момент замены мандатов были попытки группы лиц проникнуть в помещение — они пытались выломать дверь в зал, в котором проходит мероприятие.
Также стоит отметить, что конференция проголосовала против приглашения в зал адвокатов (без указания фамилий), не избранных делегатами конференции. Эту идею поддержали всего 10 делегатов при 46 необходимых. Также конференция отказалась прилагать к протоколу заявление группы лиц, не идентифицированных поименно, обращающих внимание в своем заявлении на то, что при проведении собраний адвокатов по районам «более 80% адвокатов Киева» не смогли принять участия в избрании делегатов на конференцию.
По первому вопросу повестки дня — избранию делегатов съезда адвокатов от г.Киева, было принято решение голосовать открыто, а поскольку претендентов было больше, чем квота представительства (19 основных и трое запасных), проводилось рейтинговое голосование.
В итоге список делегатов сформирован в следующем порядке:
Основные:
Александр Дульский – 83;
Петр Рябенко – 81;
Игорь Орлов – 81;
Екатерина Никитюк – 81;
Диана Назаренко – 81;
Евгений Якима – 80;
Евгений Солодко – 79;
Николай Голодняк – 78;
Елена Жогина – 78;
Вадим Рыков – 76;
Сергей Шутый – 76;
Олександр Нагорный – 75;
Дмитрий Пилипенко – 72;
Любовь Крупнова – 72;
Надежда Коренная – 69;
Галина Ковбасинская – 68;
Александр Вилков – 63;
Ростислав Пукало – 61;
Анна Литвин – 57.
Запасные:
Владимир Волощук – 55;
Вадим Красник – 55;
Ярослав Романенко – 53.
Отметим, что кандидаты в Высший совет правосудия, присутствующие в зале как делегаты (Наталия Алпатьева и Евгений Огарков), не получили поддержки коллег в качестве делегатов Съезда (19 и 23 голоса соответственно). Вместе с тем избранные делегаты сказали, что поддержат их включение в бюллетень для голосования на съезде.
Конференция перешла к рассмотрению отчетов руководства органов адвокатского самоуправления г.Киева.
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