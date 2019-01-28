Сегодня 28 января 2019 года, 13:29

Конференция адвокатов Киева избрала делегатов на съезд адвокатов

Конференция адвокатов г.Киева после замены мандатов делегатам продолжила работу, приступив к рассмотрению вопросов повестки дня.

Отметим, что по решению мандатной комиссии мандаты для голосования были выданы 90 адвокатам-делегатам, явившимся на конференцию. При этом в момент замены мандатов были попытки группы лиц проникнуть в помещение — они пытались выломать дверь в зал, в котором проходит мероприятие.

Также стоит отметить, что конференция проголосовала против приглашения в зал адвокатов (без указания фамилий), не избранных делегатами конференции. Эту идею поддержали всего 10 делегатов при 46 необходимых. Также конференция отказалась прилагать к протоколу заявление группы лиц, не идентифицированных поименно, обращающих внимание в своем заявлении на то, что при проведении собраний адвокатов по районам «более 80% адвокатов Киева» не смогли принять участия в избрании делегатов на конференцию.

По первому вопросу повестки дня — избранию делегатов съезда адвокатов от г.Киева, было принято решение голосовать открыто, а поскольку претендентов было больше, чем квота представительства (19 основных и трое запасных), проводилось рейтинговое голосование.

В итоге список делегатов сформирован в следующем порядке:

Основные:

Александр Дульский – 83;

Петр Рябенко – 81;

Игорь Орлов – 81;

Екатерина Никитюк – 81;

Диана Назаренко – 81;

Евгений Якима – 80;

Евгений Солодко – 79;

Николай Голодняк – 78;

Елена Жогина – 78;

Вадим Рыков – 76;

Сергей Шутый – 76;

Олександр Нагорный – 75;

Дмитрий Пилипенко – 72;

Любовь Крупнова – 72;

Надежда Коренная – 69;

Галина Ковбасинская – 68;

Александр Вилков – 63;

Ростислав Пукало – 61;

Анна Литвин – 57.

Запасные:

Владимир Волощук – 55;

Вадим Красник – 55;

Ярослав Романенко – 53.

Отметим, что кандидаты в Высший совет правосудия, присутствующие в зале как делегаты (Наталия Алпатьева и Евгений Огарков), не получили поддержки коллег в качестве делегатов Съезда (19 и 23 голоса соответственно). Вместе с тем избранные делегаты сказали, что поддержат их включение в бюллетень для голосования на съезде.

Конференция перешла к рассмотрению отчетов руководства органов адвокатского самоуправления г.Киева.