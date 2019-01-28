Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 января 2019 года, 13:29

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Конференция адвокатов Киева избрала делегатов на съезд адвокатов

28 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Конференция адвокатов г.Киева после замены мандатов делегатам продолжила работу, приступив к рассмотрению вопросов повестки дня.

Отметим, что по решению мандатной комиссии мандаты для голосования были выданы 90 адвокатам-делегатам, явившимся на конференцию. При этом в момент замены мандатов были попытки группы лиц проникнуть в помещение — они пытались выломать дверь в зал, в котором проходит мероприятие.

Также стоит отметить, что конференция проголосовала против приглашения в зал адвокатов (без указания фамилий), не избранных делегатами конференции. Эту идею поддержали всего 10 делегатов при 46 необходимых. Также конференция отказалась прилагать к протоколу заявление группы лиц, не идентифицированных поименно, обращающих внимание в своем заявлении на то, что при проведении собраний адвокатов по районам «более 80% адвокатов Киева» не смогли принять участия в избрании делегатов на конференцию.

По первому вопросу повестки дня — избранию делегатов съезда адвокатов от г.Киева, было принято решение голосовать открыто, а поскольку претендентов было больше, чем квота представительства (19 основных и трое запасных), проводилось рейтинговое голосование.

В итоге список делегатов сформирован в следующем порядке:

Основные:

Александр Дульский – 83;

Петр Рябенко – 81;

Игорь Орлов – 81;

Екатерина Никитюк – 81;

Диана Назаренко – 81;

Евгений Якима – 80;

Евгений Солодко – 79;

Николай Голодняк – 78;

Елена Жогина – 78;

Вадим Рыков – 76;

Сергей Шутый – 76;

Олександр Нагорный – 75;

Дмитрий Пилипенко – 72;

Любовь Крупнова – 72;

Надежда Коренная – 69;

Галина Ковбасинская – 68;

Александр Вилков – 63;

Ростислав Пукало – 61;

Анна Литвин – 57.

Запасные:

Владимир Волощук – 55;

Вадим Красник – 55;

Ярослав Романенко – 53.

Отметим, что кандидаты в Высший совет правосудия, присутствующие в зале как делегаты (Наталия Алпатьева и Евгений Огарков), не получили поддержки коллег в качестве делегатов Съезда (19 и 23 голоса соответственно). Вместе с тем избранные делегаты сказали, что поддержат их включение в бюллетень для голосования на съезде.

Конференция перешла к рассмотрению отчетов руководства органов адвокатского самоуправления г.Киева.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1100) от 22/01/19 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1100)
Государство и юристы

Частная выгода

Отрасли практики

Долг и после

Судебная практика

Общий том

Тема номера:

Сделка под условием

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Управління репутаційними ризиками: план дій для бізнесу

Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом