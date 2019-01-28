Сегодня 28 января 2019 года, 13:29

Банк Англии отказался выполнить требование руководства Венесуэлы

Банк Англии отказал в заявке правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро на возвращение находящихся там золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов США.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, такое решение было принято после того, как высшие должностные лица США, включая госсекретаря Майкла Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона, лоббировали британских коллег «отлучить» господина Мадуро от его зарубежных активов.

По данным Bloomberg, сейчас американские чиновники пытаются направить зарубежные активы главе национальной ассамблеи Венесуэлы, Хуану Гуаидо, провозгласившему себя временным исполняющим обязанности президента страны, «чтобы повысить его шансы на эффективный контроль за правительством».

Золото стоимостью в 1,2 млрд долларов США — это большая часть от 8 млрд, долларов США хранящихся в иностранных резервах, но принадлежащих Центральному банку Венесуэлы. Где находится остальная часть, неизвестно. Однако агентство уточняет, что часть золотовалютных резервов находятся в Турции. США пытаются убедить Турцию прекратить хранить это золото, сообщает «Коммерсантъ».

Получение золота в банке Англии было приоритетным для правительства господина Мадуро в течение нескольких недель, отмечают два источника агентства. Они рассказали, что в середине декабря 2018 года глава ЦБ Венесуэлы Каликсто Ортега возглавил делегацию в Лондон для получения доступа к слиткам. Эти переговоры не увенчались успехом, отмечают источники. После визита связь между двумя сторонами оборвалась. Банк Англии и господа Помпео и Болтон отказались от комментариев. Пресс-секретарь господина Мадуро тоже не ответил на вопросы Bloomberg.

«Начинается процесс защиты венесуэльских активов. Мы не допустим новых злоупотреблений и воровства денег на еду, лекарства и, следовательно, на будущее наших детей», — прокомментировал господин Гуаидо отказ банка Англии в своем Twitter.

Напомним: кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. 23 января с.г. господин Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его власть признали США, а также Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия. Действующий президент Николас Мадуро заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят американские власти.