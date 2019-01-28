Сегодня 28 января 2019 года, 13:29

Практические примеры определения юрисдикции в смежных правоотношениях представил Игорь Кравцов, лектор Legal High School

Занятия в Школе судебной практики в Legal High School открыл блок «Стратегия и тактика судебного процесса. Доказывание. Противодействие процессуальным диверсиям». Об определении юрисдикции рассмотрения спора в смежных правоотношениях рассказал Игорь Кравцов, управляющий партнер ЮФ Evris.

Лектор отметил, что, несмотря на множество видов правоотношений, в этой лекции речь пойдет о видах по предмету правового регулирования.

«В судебном аспекте под судебной юрисдикцией принято понимать компетенцию специально уполномоченных органов судебной власти осуществлять правосудие в форме определенного в законе вида судопроизводства относительно круга правоотношений», — напомнил г-н Кравцов.

Лектор проанализировал три основных критерия разграничения юрисдикции: субъектный — определяется по субъектному составу правоотношений; предметный — когда характер спорных материальных правоотношений часто является ключевым для определения юрисдикции; и третий критерий — специальный — определяется по прямому указанию в законе на вид соответствующих правоотношений.

Игорь Кравцов также ознакомил слушателей со статистикой за первое полугодие 2018 года. В частности, по количеству дел бесспорным лидером стала административная юрисдикция, на ее счету — 60 092 дела. Второе место занимает гражданское судопроизводство с показателем 41 тыс. дел, далее идут хозяйственное — 10 723 и уголовное — 9916.

Более детально лектор рассказал о субъектном и предметном составе дел, которые попадают под каждую из юрисдикций.

Игорь Кравцов на практических примерах представил определение юрисдикции в наиболее распространенных правоотношениях. Первый пример, который привел лектор, касался кредитных правоотношений. Как отметил спикер, очень часто дела этой категории передавались между юрисдикциями. В марте прошлого года Большая Палата Верховного Суда (БП ВС) пришла к выводу, что для определения юрисдикции приоритетным является должник (юридическое или физическое лицо), поскольку требования, вытекающие из поручительства или залога, являются акцессорными. Если иск подан до 15 декабря 2017 года, то юрисдикция гражданская (поручитель — физическое лицо), пояснил лектор.

Следующие спорные правоотношения — выплата дивидендов. В этом вопросе также в июле 2018 года точку поставила БП ВС, определив, что дела, которые возникают между обществом и его участниками относительно приобретения средств общества этими участниками в качестве дивидендов или о сохранении таких средств без достаточных правовых оснований, имеют корпоративный характер.

Следующие практические примеры касались разграничения гражданской и административной, хозяйственной и административной юрисдикций. По словам лектора, наиболее спорным является спор об обжаловании регистрационных действий. Четкую позицию в этом вопросе в 2017 году изложил Верховный Суд Украины: если существует спор о праве, он относится к хозяйственной юрисдикции.